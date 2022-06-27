نسر إيجالو يطير بالزعيم.. الهلال بطلا للدوري السعودي

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 22:02

كتب : محمود ضياء

إيجالو يحتفل بالهدف أمام الفيصلي

لا صوت يعلو فوق صوت الزعيم في السعودية، والهلال يتوج بلقب الدوري بعد الفوز الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل أدويون إيجالو أولا للهلال في الدقيقة السابعة بعد عرضية من ميشيل.

وعاد النيجيري ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 64 بعد عرضية من ميشيل من جديد.

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وقلص كلايسون فييرا النتيجة للفيصلي بعد عرضية خالد كعبي في الدقيقة 70.

الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة 67 ليحسم لقب الدوري لصالحه دون النظر لنتيجة مباراة الاتحاد الذي تعادل مع الباطن سلبيا.

وفاز إيجالو بلقب هداف الدوري للموسم الحالي برصيد 24 هدفا.

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اللقب هو الـ18 للهلال في تاريخه في الدوري السعودي.

وبذلك يحقق الزعيم لقب الدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي.

الهلال نجح في تحقيق عودة صعبة لصدارة الدوري تحت قيادة رامون دياز الذي وصل فبراير الماضي بعد إقالة ليوناردو جارديم.

دياز عاد وقت تواجد الهلال في المركز الرابع بفارق 16 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

وبذلك، يخسر الاتحاد فرصة الفوز بلقب الدوري السعودي للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009.

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