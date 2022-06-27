ألميدا: لعبنا أصعب مباراة في الدوري ضد الاتحاد السكندري

أكد البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لفاركو، على أن فريقه خاض أصعب مبارياته اليوم في بطولة الدوري الممتاز أمام الاتحاد السكندري والتي خسرها بهدف نظيف.

وأضاف نونو ألميدا في المؤتمر الصحفي أن فريقه كان على علم بالخطة التي سيخوض بها الاتحاد السكندري المباراة، ويعلم أيضًا بأن الطريقة تغيرت بالنظر لمباراتهم الأخيرة.

وتابع المدرب البرتغالي أن فريقه حاول خلق المساحات في الثلث الأخير من الملعب، كما أنه في الشوط الثاني حاول خلق فرص للتسجيل وغير طريقة اللعب ولكن لم ينجح في التسجيل.

وأشار ألميدا إلى أنه يحاول صناعة فرص للتسجيل وفي المباريات الأخيرة خاض فريقه مواجهات أمام فرق مختلفة وحاول الوصول بشكل جيد للمرمى لكن لم يحالفه التوفيق.

وأشار إلى أنه من المهم أن تكون الفاعلية متواجدة عندما تأتي الفرص والتسجيل من خلالها.

وأكمل المدرب البرتغالي إلى أنه حاول التسجيل في الشوط الثاني لكن الاتحاد أغلق المساحات وخاض المباراة بتكتل دفاعي قوي.

واختتم تصريحاته بأن شكري نجيب عاد للمشاركة في المباريات من جديد بعد عودته من الإصابة ونقوم بالدفع به مؤخرًا كبديل خاصة وأنه عائد من الإصابة.

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