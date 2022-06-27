دورة ألعاب المتوسط - التاسعة.. عمر عبد الرحمن يحرز برونزية المصارعة الرومانية

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 21:09

كتب : FilGoal

عمر عبد الرحمن

أحرز عمر عبد الرحمن الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية بدورة ألعاب البحر المتوسط.

وفاز عمر عبد الرحمن على البرتغالي بيدرو ميجيل أوليفيرا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع لوزن 67 كجم بنتيجة 3-1.

الشوط الأول انتهى بتقدم عبد الرحمن بنتيجة 3-0 قبل أن يقلص أوليفيرا النتيجة في الشوط الثاني.

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ونجح عبد الرحمن في حسم المباراة في مدة زمنية استمرت 13 دقيقة.

وخاض عبدالرحمن عمر المباراة وهو مصاب في الرأس بسبب الاصابة التي تعرض لها في مباراة قبل النهائي حيث توقف اللقاء أكثر من مرة لعلاجه وسط تمسك اللاعب باستكمال المباراة.

وبذلك يرتفع رصيد مصر إلى 9 ميداليات، بواقع ذهبيتين و3 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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