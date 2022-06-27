مهرجان أهداف.. إيسترن كومباني يترك المركز الأخير ويقتل الجونة في الـ+90

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 21:06

كتب : FilGoal

الجونة - إيسترن كومباني - الدوري المصري

أخيرا.. ترك إيسترن كومباني المركز الأخير في ترتيب الدوري المصري بعدما فاز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل أحمد متعب ومودي ناصر وأحمد تمساح لإيسترن كومباني بينما سجل خالد قمر ومحمود الشبراوي لـ الجونة.

وبهذه النتيجة أصبح إيسترن في المركز قبل الأخير عند النقطة 16 بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 21 في المركز الرابع عشر.

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تشكيل المباراة

دفع تامر مصطفى المدير الفني للجونة بـ خالد قمر في هجوم فريقه.

بينما اختار علاء عبد العال المدير الفني لـ إيسترن كومباني أحمد متعب وفراس بن عيفية في هجوم فريقه.

ملخص المباراة

بدأ فريق الجونة أول خطورة على المرمى من جانب إسلام محارب في الدقيقة الرابعة الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن ارتطمت بالدفاع ومرت إلى خارج الملعب.

ورد إيسترن كومباني عن طريق محمود الشبرواي في الدقيقة 17 الذي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

وألغي هدف لـ الجونة بداعي التسلل في الدقيقة 28 عن طريق خالد قمر بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وشهدت الدقيقة 33 أول أهداف الجونة عن طريق محمود الشبرواي الذي سدد الكرة على يمين الحارس بعد عرضية من إسلام محارب.

ولم ينتظر إيسترن كومباني طويلا لإحراز التعادل في الدقيقة 36 عن طريق مودي ناصر الذي استلم على حدود منطقة الجزاء وسددها مباشرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

وشهدت بداية الشوط الثاني إثارة بعد سقوط أحمد حجي في منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء عند الدقيقة 49 أحرزها أحمد متعب.

وبعد 10 دقائق فقط، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الجونة بعد عرقلة من صابر الشيمي على محمود الشبراوي داخل منطقة الجزاء ليسددها خالد قمر.

وتوالت هجمات إيسترن كومباني على مرمى الجونة لإحراز التقدم لكن دون أي جديد.

وفي الدقيقة الأخيرة اقتنص أحمد تمساح هدف الفوز لـ إيسترن كومباني بتسديدة قوية على الشباك بعد بينية متقنة من محمد رمضان.

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