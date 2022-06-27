قائمة سيراميكا - شادي حسين وباسم مرسي ضمن اختيارات أحمد سامي لمواجهة الزمالك

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

يقود كل من باسم مرسي وشادي حسين قائمة سيراميكا كليوباترا التي تستعد لمواجهة الزمالك.

ويلعب سيراميكا كليوباترا مع الزمالك في الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز غدا الثلاثاء على استاد القاهرة.

وأعلن أحمد سامي مدرب الفريق عن قائمة تضم 22 لاعبا لمواجهة الزمالك.

أخبار متعلقة
قائمة الزمالك - 10 غيابات للأبيض أمام سيراميكا كليوباترا دورة البحر المتوسط - الثامنة لمصر.. هيثم فهمي يحصد برونزية المصارعة الرومانية فاركو يدعم الطفلة رقية أمام الاتحاد السكندري خطوة قبل الانتقال الرسمي.. أوريجي يصل ميلان لإجراء الكشف الطبي

وتهشد القائمة غياب كل من محمد حسن وشريف دابو للإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي

الحراس: عامر عامر - محمد كوكو

الدفاع: أحمد محسن - محمود البدري - خالد صبحي - سيف تقا - مصعب البطاط - علاء عطا.

الوسط: محمد توني - بلال سعيداني - محمود نبيل - صالح جمعة - محمد إبراهيم - كوامي بونسو - إيفانز منساه - مروان عثمان.

الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي - حمزة مجدي - مروان عثمان.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ العاشر برصيد 26 نقطة.

اقرأ أيضا

عرض من قطر لبدر بانون

عودة سداسي الأهلي

ثلاثة مساعدين مؤكدين لسواريس في الأهلي وموقف يانكون

خطوة جديدة في مستقبل مرموش

الزمالك سيراميكا كليوبترا الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
ألميدا: لعبنا أصعب مباراة في الدوري ضد الاتحاد السكندري مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) طلائع الجيش الاتحاد يُبطل مفعول فاركو ويكبد نونو ألميدا هزيمته الأولى في مصر مهرجان أهداف.. إيسترن كومباني يترك المركز الأخير ويقتل الجونة في الدقائق الأخيرة قائمة الزمالك - 10 غيابات للأبيض أمام سيراميكا كليوباترا فاركو يدعم الطفلة رقية أمام الاتحاد السكندري مران الأهلي - راحة لـ السولية.. وتدريبات استشفائية للاعبي مباراة بيراميدز خبر في الجول - نادي قطر يتقدم بعرض لضم بدر بانون من الأهلي
أخر الأخبار
بعد زلزال جدة.. الأهلي ينضم إلى 7 أندية تاريخية هبطت هذا الموسم 32 ثاتيه | الكرة الأوروبية
للمرة الأولى في تاريخه.. الأهلي السعودي إلى الدرجة الثانية 6 دقيقة | الوطن العربي
نسر إيجالو يطير بالزعيم.. الهلال بطلا للدوري السعودي 8 دقيقة | الوطن العربي
ألميدا: لعبنا أصعب مباراة في الدوري ضد الاتحاد السكندري 11 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) طلائع الجيش 52 دقيقة | الكرة المصرية
الاتحاد يُبطل مفعول فاركو ويكبد نونو ألميدا هزيمته الأولى في مصر 59 دقيقة | الكرة المصرية
دورة ألعاب المتوسط - التاسعة.. عمر عبد الرحمن يحرز برونزية المصارعة الرومانية ساعة | رياضات أخرى
مهرجان أهداف.. إيسترن كومباني يترك المركز الأخير ويقتل الجونة في الدقائق الأخيرة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا