قائمة سيراميكا - شادي حسين وباسم مرسي ضمن اختيارات أحمد سامي لمواجهة الزمالك

يقود كل من باسم مرسي وشادي حسين قائمة سيراميكا كليوباترا التي تستعد لمواجهة الزمالك.

ويلعب سيراميكا كليوباترا مع الزمالك في الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز غدا الثلاثاء على استاد القاهرة.

وأعلن أحمد سامي مدرب الفريق عن قائمة تضم 22 لاعبا لمواجهة الزمالك.

وتهشد القائمة غياب كل من محمد حسن وشريف دابو للإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي

الحراس: عامر عامر - محمد كوكو

الدفاع: أحمد محسن - محمود البدري - خالد صبحي - سيف تقا - مصعب البطاط - علاء عطا.

الوسط: محمد توني - بلال سعيداني - محمود نبيل - صالح جمعة - محمد إبراهيم - كوامي بونسو - إيفانز منساه - مروان عثمان.

الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي - حمزة مجدي - مروان عثمان.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ العاشر برصيد 26 نقطة.

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