أريولا إلى وست هام
الإثنين، 27 يونيو 2022 - 19:36
كتب : FilGoal
أعلن نادي وست هام تعاقده مع الحارس الفرنسي ألفونسو أريولا قادما من باريس سان جيرمان.
ألفونس أريولا
النادي : وست هام يونايتد
ويمتد عقد أريولا مع وست هام حتى يونيو 2027.
وقال أريولا في تصريحات للموقع الرسمي لوست هام: ""أشعر بشعور رائع، يسعدني التوقيع ويسعدني البقاء هنا بشكل دائم ولا يمكنني الانتظار لبدء التدريب من جديد".
وأضاف "الشيء الأبرز هو أنني شعرت بحب الجماهير الموسم الماضي. الشيء المهم بالنسبة لي هو الشعور بالحب ".
أريولا كان قد قضى الموسم الماضي معارا من باريس سان جيرمان إلى وست هام وأسهم في وصول الفريق إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي الذي كان يلعب خلاله بشكل أساسي إضافة إلى مباريات الكؤوس المحلية.
ويلعب أريولا مع باريس سان جيرمان منذ عام 2010 وخلال تلك الفترة خرج في 5 فترات إعارة إلى كل من لانس، وفياريال، وريال مدريد، وفولام، ووست هام.
وشارك أريولا مع وست هام خلال الموسم الماضي في 17 مباراة وحافظ خلالهم على نظافة شباكه في 8 مباريات وسكن مرماه 15 هدفا.
واحتل وست هام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وسينافس الفريق خلال بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.
أريولا هو ثاني صفقات وست هام في الصيف الحالي بعد المدافع المغربي نايف أكرد من رين الفرنسي.
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