أريولا إلى وست هام

أريولا كان قد قضى الموسم الماضي معارا من باريس سان جيرمان إلى وست هام وأسهم في وصول الفريق إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي الذي كان يلعب خلاله بشكل أساسي إضافة إلى مباريات الكؤوس المحلية.

ويلعب أريولا مع باريس سان جيرمان منذ عام 2010 وخلال تلك الفترة خرج في 5 فترات إعارة إلى كل من لانس، وفياريال، وريال مدريد، وفولام، ووست هام.