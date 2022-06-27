دورة البحر المتوسط - ذهبيتان لـ مصر في الكاراتيه عن طريق فريال ويوسف

أهدت فريال أشرف بطلة الكاراتيه بعثة مصر أول ميدالية ذهبية في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط 2022.

وذلك قبل أن يمنح يوسف بدوي الذهبية الثانية في المباراة التالية بعد التغلب على بطل صربيا.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

ونجحت البطلة الأولمبية في حصد ذهبية منافسات تحت 68 كجم بعد الفوز على سيلفيا سيميرارو بطلة إيطاليا في المباراة النهائية.

وتغلبت فريال أشرف على بطلة إيطاليا بنتيجة 2-0.

وكانت فريال قد حققت ذهبية أولمبياد طوكيو لتصبح أول ذهبية نسائية في تاريخ مصر الأولمبي والأولى بشكل عام منذ ذهبية كرم جابر في أثينا 2004.

وتغلب يوسف بدوي بطل الكاراتيه على الإصابة وبطل صربيا، وكان اللاعب المصري قد تعرض لإصابة قوية في الرأس في نصف النهائي ورفضت البعثة المصرية مشاركته إلا بعد الاطمئنان على سلامته الطبية.

بدوي فاز على فلاديمير بريزانسيتش لاعب صربيا، وحصل البطل المصري على التصريح الطبي بالمشاركة بعد الاطمئنان على سلامته عقب الإصابة في نصف النهائي.

ورفعت مصر رصيدها إلى سبع ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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