وكيل ماني: سان جيرمان حاول ضمه لكنه اختار بايرن

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 17:58

كتب : FilGoal

ساديو ماني يوقع لـ بايرن ميونخ

كشف وكيل أعمل ساديو ماني نجم منتخب السنغال المنضم حديثا لصفوف بايرن ميونيخ الألماني، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حاول التعاقد معه خلال الصيف الجاري.

وقال باكاري سيسيه وكيل ماني لصحيفة راديو مونت كارلو الفرنسية: "نعم، باريس سان جيرمان حاول بالفعل التعاقد مع ماني وأجرى ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي العديد من الاتصالات معنا".

وأضاف "ليوناردو ناقش الانتقال المحمتل لـ ساديو ماني إلى باريس لكن الأمر انتهى عند هذا الحد".

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وواصل "في العام الماضي أيضا برشلونة كان يحاول التعاقد مع ساديو ماني وميسي دفع ناديه لمحاولة ضم النجم السنغالي".

وأشار "ميسي ربط تجديد تعاقده مع برشلونة بالتعاقد مع ماني ومع لاعب وسط مدافع أرجنتيني آخر".

وأتم تصريحاته "لكن ماني انتظر تحرك بايرن لأنه يريد الانضمام للفريق الألماني".

وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016، وقضى مع الفريق الإنجليزي 6 مواسم قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ.

وخاض مع ليفربول 269 مباراة سجل خلالها 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

قبل أن ينضم لصفوف بايرن ميونيخ في الصيف الجاري بعقد يمتد حتى عام 2025.

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