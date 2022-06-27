سكاي: الدعم مستمر.. توتنام يستهدف ضم ثنائي إيفرتون مع منافسة من تشيلسي

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 17:56

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

كشفت شبكة سكاي سبورتس الإخبارية عن سعي توتنام لضم ثنائي إيفرتون ريتشارلسون وأنتوني جوردون.

ويرغب توتنام في ضم موهبة إنجليزية جديدة ويعتبر جوردون كلاعب للمستقبل.

وسيتنافس توتنام مع تشيلسي على ضم ريتشارلسون حيث ترى إدارة البلوز أن اللاعب البرازيلي سيكون البديل لروميلو لوكاكو المتوقع رحيله إلى إنتر ميلان معارا.

أخبار متعلقة
تقرير: مانشستر سيتي يعرض على محرز التجديد بعقد قصير نائب رئيس المصري: طلبنا من اتحاد الكرة للمشاركة في الكونفدرالية.. والشعباني هو من اختار القضاء انطلاق استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد خبر في الجول - فولفسبورج يبدأ مفاوضات تمديد عقد مرموش

وينتظر إيفرتون تقديم توتنام لعرض مزدوج قريبا ولكن التوفيز ليس لديهم أي رغبة حتى الآن في الموافقة على الأرض.

توتنام راقب ريتشارلسون منذ أن كان في واتفورد ويراه الآن داعما لهاري كين في الهجوم.

على الجانب الآخر، يسعى توماس توخيل لإضافة ثلاثة عناصر هجومية لفريقه مع بروز أسماء الثلاثي رحيم ستيرلنج من مانشستر سيتي وعثمان ديمبيلي بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة وأخيرا ريتشارلسون.

ويسعى تشيلسي أيضا لإضافة لاعبين في الخط الدفاعي بعد رحيل أنطونيو روديجر وأندريس كريستنسن مع اهتمام بضم ناثان أكي من مانشستر سيتي وماتياس دي ليخت من يوفنتوس.

ريتشارلسون شارك في 33 مباراة مع إيفرتون الموسم الماضي سجل خلالها 11 هدفا وصنع خمسة آخرين.

ما هي صفقات توتنام؟

انضم إيفان بيريسيتش كأول الصفقات تحت قيادة كونتي في صفقة انتقال حر حتى 2024 بعد نهاية عقده مع إنتر.

كما ضم الحارس فريزر فورستر في صفقة انتقال حر حتى صيف 2024 بعد نهاية عقده مع ساوثامبتون.

وأخيرا يفيس بيسوما قادما من برايتون حتى 2026 وبحسب التقارير كلف خزينة توتنام 25 مليون جنيه إسترليني.

اقرأ أيضا

ذهبيتان لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط

ثلاثة مساعدين مؤكدين لسواريس في الأهلي وموقف يانكون

خطوة جديدة في مستقبل مرموش

تفاصيل عرض الأهلي لسواريس

توتنام إيفرتون الدوري الإنجليزي سوق الانتقالات
نرشح لكم
وكيل ماني: سان جيرمان حاول ضمه لكنه اختار بايرن تقرير: مانشستر سيتي يعرض على محرز التجديد بعقد قصير انطلاق استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد أرسنال يضم حارسا أمريكيا ثورة مالك تشيلسي مستمرة.. بيتر تشك يغادر منصبه تقرير: جماهير مانشستر تخطط لاحتجاج جديد ضد ملاك النادي ديلي ميل: لينجارد يقترب من وست هام لاعب الكرة الوحيد.. محمد صلاح ثامن رجال الخير في قائمة تايمز
أخر الأخبار
التشكيل - رزقي حمرون يقود هجوم فاركو.. وثلاثي أمامي لـ الاتحاد 19 دقيقة | الكرة المصرية
ديلي ميل: نيمار قد يرحل عن باريس سان جيرمان بسبب تصريحات الخليفي 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
وكيل ماني: سان جيرمان حاول ضمه لكنه اختار بايرن 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: الدعم مستمر.. توتنام يستهدف ضم ثنائي إيفرتون مع منافسة من تشيلسي 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: مانشستر سيتي ينتظر عرض تشيلسي الأول لضم ستيرلينج 34 دقيقة | ميركاتو
تقرير: مانشستر سيتي يعرض على محرز التجديد بعقد قصير 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - استراحة دورة ألعاب المتوسط.. مصر (24)-(20) إيطاليا.. انطلاق الفارق يتقلص ساعة | كرة يد
خبر في الجول - 3 مساعدين مؤكدين لـ سواريس في الأهلي ومفاوضات بشأن الرابع ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا