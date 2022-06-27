مؤتمر قمصان: هذا هو ردي على تاكيس.. وأرفض انتقاد الشناوي والسولية

رد سامي قمصان المدير الفني المؤقت للأهلي على تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز وذلك عقب مباراة الفريقين في كأس مصر.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر من الموسم الماضي 2020/2021، بعد الفوز على بيراميدز بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وتحدث جونياس في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن فريقه كان الأفضل، وأن الأهلي لعب بدفاع قوي. (طالع التفاصيل)

وقال قمصان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لعبنا ضد فريق متكامل يمتلك لاعبين كبار على أعلى مستوى".

وأضاف "تعمدت إغلاق الملعب من أجل سد أي ثغرات وعدم منح بيراميدز الفرص للتسجيل".

ورد على تاكيس جونياس الذي قال إن الأهلي كان يدافع بقوة في المباراة قائلا: "حققنا الفوز عليه وما هي الفرص الخطيرة التي أتيحت لفريقه أمامنا؟".

وواصل "أخص بالشكر عمرو السولية الذي يقاتل من أجل الأهلي ويبذل مجهودا خارقا وهو يلعب رغم أنه مجهد تماما وأرفض بشدة الانتقادات الموجهة له".

وأكمل "أرفض انتقاد الشناوي والأخطاء واردة، وتعاطفت معه مع نهاية المباراة".

واستمر في تصريحاته "ضغط المباريات يؤثر على الأداء والفنيات والذهنيات ونتحول من بطولة إفريقيا إلى الدوري ثم كأس مصر".

وأتم "لاعبو الأهلي يختلفون في التفكير ومستوى تحمل المسؤولية، وأشكر الجهور ومن الشرف العمل لي كمدرب للأهلي حتى إذا كانت مباراة واحدة".

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