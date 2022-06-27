مؤتمر قمصان: هذا هو ردي على تاكيس.. وأرفض انتقاد الشناوي والسولية

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 00:12

كتب : أحمد الخولي

سامي قمصان

رد سامي قمصان المدير الفني المؤقت للأهلي على تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز وذلك عقب مباراة الفريقين في كأس مصر.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر من الموسم الماضي 2020/2021، بعد الفوز على بيراميدز بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وتحدث جونياس في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن فريقه كان الأفضل، وأن الأهلي لعب بدفاع قوي. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة
مؤتمر تاكيس: كنا الأفضل أمام الأهلي.. وإكرامي ليس سبب خسائر بيراميدز الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق في مباراة إثارة الوقت الضائع.. الأهلي يهزم بيراميدز ويعبر لنصف نهائي الكأس الماضي

وقال قمصان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لعبنا ضد فريق متكامل يمتلك لاعبين كبار على أعلى مستوى".

وأضاف "تعمدت إغلاق الملعب من أجل سد أي ثغرات وعدم منح بيراميدز الفرص للتسجيل".

ورد على تاكيس جونياس الذي قال إن الأهلي كان يدافع بقوة في المباراة قائلا: "حققنا الفوز عليه وما هي الفرص الخطيرة التي أتيحت لفريقه أمامنا؟".

وواصل "أخص بالشكر عمرو السولية الذي يقاتل من أجل الأهلي ويبذل مجهودا خارقا وهو يلعب رغم أنه مجهد تماما وأرفض بشدة الانتقادات الموجهة له".

وأكمل "أرفض انتقاد الشناوي والأخطاء واردة، وتعاطفت معه مع نهاية المباراة".

واستمر في تصريحاته "ضغط المباريات يؤثر على الأداء والفنيات والذهنيات ونتحول من بطولة إفريقيا إلى الدوري ثم كأس مصر".

وأتم "لاعبو الأهلي يختلفون في التفكير ومستوى تحمل المسؤولية، وأشكر الجهور ومن الشرف العمل لي كمدرب للأهلي حتى إذا كانت مباراة واحدة".

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: نفاوض سوزا لتدريب المنتخب

مدرب الأهلي - ريكاردو سواريس.. الأفضل في البرتغال لحل المشاكل بأسرع وقت ومورينيو مثله الأعلى

مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس

مدرب الأهلي - اعتراضات التحكيم وإشادة بالجماهير.. كيف يتعامل سواريس مع الإعلام؟

الأهلي بيراميدز عمرو السولية كأس مصر سامي قمصان
نرشح لكم
عبد الحفيظ: أين محمد عادل من التحكيم لـ الأهلي؟ ومن يطالب بإلغاء الدوري صاحب فكر فاسد حسام حسن ورمضان يكسران الصيام.. أبرز أرقام فوز الأهلي على بيراميدز ربيع ياسين يتولى قيادة أسوان طبيب بيراميدز يكشف مدى خطورة إصابة حسين السيد أمام الأهلي مؤتمر تاكيس: كنا الأفضل أمام الأهلي.. وإكرامي ليس سبب خسائر بيراميدز الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق في مباراة إثارة الوقت الضائع.. الأهلي يهزم بيراميدز ويعبر لنصف نهائي الكأس الماضي مصدر مقرب من سوزا لـ في الجول: الاتحاد المصري تفاوض معنا.. هناك موافقة مبدئية ولكن
أخر الأخبار
عبد الحفيظ: أين محمد عادل من التحكيم لـ الأهلي؟ ومن يطالب بإلغاء الدوري صاحب فكر فاسد 52 ثاتيه | الكرة المصرية
حسام حسن ورمضان يكسران الصيام.. أبرز أرقام فوز الأهلي على بيراميدز 10 دقيقة | الكرة المصرية
ربيع ياسين يتولى قيادة أسوان 16 دقيقة | الكرة المصرية
طبيب بيراميدز يكشف مدى خطورة إصابة حسين السيد أمام الأهلي 29 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر قمصان: هذا هو ردي على تاكيس.. وأرفض انتقاد الشناوي والسولية 30 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب مصر – تلميذ كيروش سيدرب صلاح أخيرا.. من هو باولو سوزا الأقرب لتدريب الفراعنة 35 دقيقة | تقرير في الجول
مؤتمر تاكيس: كنا الأفضل أمام الأهلي.. وإكرامي ليس سبب خسائر بيراميدز 40 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب مصر - فلسفة صارمة قتلتها المرتدات.. كيف يلعب باولو سوزا 50 دقيقة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا 4 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس