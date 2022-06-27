مؤتمر تاكيس: كنا الأفضل أمام الأهلي.. وإكرامي ليس سبب خسائر بيراميدز

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 00:02

كتب : FilGoal

تاكيس جونياس يقود المران الأول له مع بيراميدز

شدد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز على أن فريقه كان الأفضل في المباراة ولكنه خسر في النهاية مشيرا إلى عدم اتفاقه مع الحديث حول أن إكرامي السبب في خسائر الفريق.

وخسر بيراميدز أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في ربع نهائي كأس مصر لموسم 2020-2021.

وقال تاكيس جونياس في المؤتمر الصحفي: "راض عن الأداء أمام الأهلي، أحيى اللاعبين على ما قدموه ولكننا خسرنا المباراة في النهاية".

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وتابع "أجبرنا الأهلي على اللعب الدفاعي ولكنهم حققوا الفوز باستغلالهم للفرص القليلة التي أتيحت له رغم سيطرتنا على المباراة".

وواصل "الأهلي لم يشكل أي خطوة وحصل على ضربتين ركنيتين ثم فرصة وحيدة في الشوط الثاني، لو سجل فخر الدين بن يوسف الفرصة التي أتيحت له لفزنا بالمباراة".

وأضاف "دائما نجبر منافسينا على الدفاع ولا أحد يمنحنا الاستحواذ ولكننا نعاني من ترجمة الفرص التي تتاح لنا وهذه مشكلتي وأسعى لحلها".

وأتم "لا أتفق على أن شريف إكرامي السبب في خسائر الفريق أو التقليل منه فهو حارس أكثر من ممتاز ومن المؤكد أن كل الحراس سيحصلون على فرص في الوقت المناسب".

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام إنبي 29 يونيو ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المصري.

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