في مباراة إثارة الوقت الضائع.. الأهلي يهزم بيراميدز ويعبر لنصف نهائي الكأس الماضي

تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر من الموسم الماضي 2020/2021، بعد الفوز على بيراميدز بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وفاز الأهلي على بيراميدز ليتأهل لنصف النهائي في مواجهة بتروجت، والفائز من هذه المباراة يلعب ضد الزمالك في نهائي البطولة.

وصف المباراة

ظهر بيراميدز في بداية المباراة أكثر خطورة ومحاولات على المرمى، وقطع عبد الله السعيد تمريرة ديانج الخاطئة أمام منطقة الجزاء وسدد كرة مرت أعلى عارضة الشناوي في فرصة خطيرة مبكرة.

لكن الأهلي رد من ركلة ركنية نفذها أفشة وسجل الهدف الأول بضربة رأسية من طاهر محمد، لتمر الكرة من أعلى شريف إكرامي وتسكن الشباك في الدقيقة 17.

بعد الهدف ضغط بيراميدز في محاولة لإحراز التعادل وسدد فخر الدين كرة بركلة مقصية أمسك بها الشناوي.

وتلقى بيراميدز ضربة قوية في الدقيقة 30 بعدما تعرض الظهير الأيسر حسين السيد للإصابة، ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه أحمد سامي.

ومرة جديدة سدد إسلام عيسى كرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء لكن الشناوي أبعدها إلى ركنية.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع سامي قمصان بـ صلاح محسن بدلا من محمود وحيد، ليتحول أحمد نبيل كوكا لمركز الظهير الأيسر.

وسدد فخر الدين بن يوسف كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها في وسط المرمى ليمسك بها الشناوي.

وأهدر الأهلي فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما انفرد محمد شريف بالمرمى من تمريرة أفشة، ليمرر كرة إلى صلاح محسن لكنها تمر من أمامه بدلا من وضعها في الشباك الخالية.

وجاءت أخطر فرصة لبيراميدز في الشوط الثاني في الدقيقة 50 بعدما قطع إسلام عيسى الكرة من ياسر إبراهيم ومررها إلى فخر الدين بن يوسف.

وانفرد بن يوسف بالمرمى وسدد مباشرة كرة في المكان الذي يقف فيه الشناوي ليهدر فرصة التعادل.

وأجرى سامي قمصان التبديل الثاني بنزول حسام حسن بدلا من محمد شريف في الدقيقة 72.

ودفع تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز بالثنائي إريك تراوري وبلاتي توريه بدلا من نبيل عماد "دونجا" وفخر الدين بن يوسف.

ثم أشرك سامي قمصان الثنائي زياد طارق وكريم فؤاد بدلا من طاهر محمد ومحمد هاني في الدقيقة 75.

هدف قاتل وإثارة كبيرة

ونجح حسام حسن في تسجيل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 92 بعد تمريرة من أفشة وضعته في مواجهة المرمى ليسدد في مرمى شريف إكرامي.

وهو الهدف الأول لـ حسام حسن مع الأهلي بعدما خاض 20 مباراة بقميص الفريق الأحمر.

وغادر أفشة المباراة وشارك بدلا منه وليد سليمان في الدقيقة الأخيرة.

وأخطأ وليد سليمان في إعادة الكرة لمحمد الشناوي الذي أخطأ أيضا في تشتيت الكرة لتصل إلى عبد الله السعيد أمام الشباك الخالية، ليضطر رامي ربيعة لارتكاب مخالفة ضده ويشير الحكم إلى ركلة جزاء.

وتقدم رمضان صبحي ليسدد ركلة الجزاء وسجل منها هدف بيراميدز الوحيد في المباراة في الدقيقة 96.

قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية وإعلان تأهل الأهلي.