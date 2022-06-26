هويدي: قرعة كأس مصر الموجهة ليست بالأمر الجديد.. والمقاصة يدعم قرارات رابطة الأندية

يدعم وليد هويدي المشرف العام على الكرة بنادي مصر للمقاصة قرارات رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم بشأن قرعة كأس مصر.

ويلعب مصر للمقاصة أمام الأهلي في ثمن النهائي بالنسخة الحالية من كأس مصر.

وكان بكري سليم المدير التنفيذي بنادي مصر للمقاصة قد أعرب عن دعمه وتضامنه مع قرار الإسماعيلي بالانسحاب ورفض القرعة الموجهة.

وقال وليد هويدي عبر قناة صدى البلد: "الكأس تتوقع منه أي شيء، سواء كنت ستلعب أمام الأهلي أو الزمالك أو كفر الشيخ يكون ذلك وفقا لحظك في القرعة".

وشدد هويدي "دائما ما تكون قرعة الكأس موجهة والأمر ليس بجديد، الموسم الماضي الزمالك واجه الإسماعيلي مبكرا أيضا".

وتابع المشرف العام على الكرة بالمقاصة "أوجه كل الشكر لرابطة الأندية على الموسم الحالي الذي أراه ناجحا رغم كل المعوقات، واعتبر ما يحدث إعجاز ونؤيد سياسة رابطة الأندية واتحاد الكرة".

وبسؤاله عن قرار بكري سليم بدعم طلب الإسماعيلي شدد "نحن نتضامن ونحب الأندية الشعبية مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي وهم الوجهة للكرة المصرية".

وعن تعارض التصريحات بينه وبين المدير التنفيذي اختتم هويدي تصريحاته "بكري سليم رجل محترم ومسؤول في النادي لكن التصريحات الخاصة بكرة القدم أنا المسؤول عنها".

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