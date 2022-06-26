دورة البحر المتوسط - مصر تضمن ميداليتين في الكاراتيه عن طريق ريم سلامة وأحلام حمدي

ضمنت البعثة المصرية ميداليتين في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بعد تأهل ريم أحمد سلامة بطلة الكاراتيه إلى نهائي وزن تحت 50 كجم وأحلام حمدي لنهائي وزن تحت 55 كجم.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وتواجه ريم سلامة في المباراة النهائية، سيليا ويكان بطلة الجزائر ومقرر إقامتها في الساعة 7:20 مساء بتوقيت القاهرة.

بينما تلعب أحلام حمدي نهائي منافسات تحت 55 كجم الساعة 7:40 مساء.

وبذلك تضمن ريم لمصر أول ميدالية في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في نسختها التاسعة عشر.

وكانت ريم قد تغلبت على المغربية شيماء الحايتي في ربع النهائي قبل أن تهزم التركية سيراب أرابوجلو في نصف النهائي.

أما أحلام فنجحت في تحقيق الفوز على حساب التركية توجبان ياكان بنتيجة 8-0 في النهائي.

وودع أحمد لطفي منافسات وزن تحت 67 كجم من ربع النهائي بعد الخسارة من بطل اليونان.

بينما يخوض عمرو علاء أبو قورة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمنافسة على الميدالية البرونزية أمام الإيطالي أنجيلو سريسينزو.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

اقرأ أيضا

إصابة نجم الأهلي وغيابه لفترة طويلة

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

اتحاد الكرة يحدد المشاركين في بطولات إفريقيا