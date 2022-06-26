دورة البحر المتوسط - خسارة منتخب رجال الطائرة أمام إيطاليا في افتتاح مبارياته

الأحد، 26 يونيو 2022 - 12:04

كتب : FilGoal

منتخب مصر رجال ضد إيطاليا - كرة طائرة

استهل منتخب رجال الكرة الطائرة مشواره بالخسارة أمام إيطاليا في افتتاح مباريات الفريق بدورة ألعاب البحر المتوسط 2022.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وخسر منتخب الطائرة للرجال أمام إيطاليا بثلاثة أشواط دون مقابل في افتتاح مباريات المجموعة الأولى.

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وحسم منتخب إيطاليا الشوط الأول بنتيجة 25-14 قبل أن يفوز في الشوطين الثاني والثالث بنتيجة واحدة 25-20.

وتضم المجموعة الأولى بجوار منتخبات مصر وإيطاليا، منتخب مقدونيا.

ويلعب المنتخب المصري أمام مقدونيا في العاشرة من صباح غدا الإثنين في ختام مباريات الفريق بالمجموعة.

ومن المقرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي يوم الخميس المقبل.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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