الإسماعيلي: اتحاد الكرة لا يرد على خطاباتنا ويدير مسابقة عقيمة بفكر هواة.. وسبب الانسحاب من الكأس

الأحد، 26 يونيو 2022 - 11:07

كتب : FilGoal

جمهور الإسماعيلي

أعرب خالد زين نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عن استيائه مما يحدث من الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وبرر زين انسحاب فريقه من كأس مصر بسبب تداعيات سابقة وليس بسبب مواجهة الزمالك في ثمن النهائي.

وكان اتحاد الكرة قد أجرى قرعة كأس مصر للموسم الحالي وكانت موجهة بحيث لا يلتقي الأهلي مع الزمالك إلا في المباراة النهائية.

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وقال خالد زين عبر قناة المحور: "أي مكان في العالم تكون هناك لائحة لقرعة البطولات ولا يوجد ما يسمى بالقرعة الموجهة ولم نشاهد ذلك في الدوريات الكبرى".

وكشف زين "سجلنا اعتراضنا على طريقة القرعة قبل انطلاقها، وتسائلنا عن أسس القرعة ولكن رد عامر حسين على مندوبي الأندية أنه سيتم إيضاح ذلك عقب الانتهاء من القرعة، وهذا بالنسبة لنا يعتبر (هزار)".

وشدد نائب رئيس الإسماعيلي "اعتراضنا وانسحابنا ليس بسبب مواجهة الزمالك، هذا ليس تفكير الإسماعيلي نحن فريق كبير حتى مع وجود بعض المشاكل التي يعاني منها أي فريق آخر".

وتابع "الفكرة أنها أمور متراكمة نعاني منها في الكرة المصرية منذ فترة، ما يحدث في المنتخب وغيره من المشاكل نتاج مسابقة عقيمة تقام بفكر هواة".

وأوضح نائب إدارة الدراويش "آخر مباراة لنا تعرضنا لظلم تحكيمي كبير ولكن قلنا خطأ بشري ولم نفتعل مشكلة".

وكشف خالد زين "أرسلنا احتجاجا إلى اتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية وطالبناهم بالرد مثلما يفعلوا بتوقيع العقوبات على النادي وجماهيره سريعا، وحتى الآن لم يصل إلينا أي رد".

واختتم نائب مجلس إدارة الإسماعيلي تصريحاته "قرار الانسحاب ليس مبني على نتيجة قرعة الكأس ولكن بسبب تداعيات ما يحدث خلال الفترة الأخيرة بالإضافة لما حدث خلال القرعة بعدم الرد على مندوبي الأندية على أسس البطولة".

ويحل الإسماعيلي ضيفا على غزل المحلة بعد غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة من 21 مباراة خاضهم الفريق.

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