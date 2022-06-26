وكيل أبيل فيريرا لـ في الجول عن تدريب الأهلي: لا يوجد فرصة لحدوث ذلك

نفى هوجو كاجودا وكيل أعمال أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي ما يتردد عن اقتراب وكيله من قيادة الأهلي.

وأشارت تقارير إلى اقتراب البرتغالي أبيل فيريرا من قيادة الأهلي خلفا لبيتسو موسيماني.

وقال كاجودا وكيل أعمال فيريرا لـ FilGoal.com عن قيادة الأهلي: "لا فرصة لحدوث ذلك".

وأضاف "رفضنا أكثر من 10 عروض خلال الفترة الماضية".

وأوضح وكيل أعمال المدير الفني البرتغالي "لا توجد فرصة لقيادة فيريرا الأهلي في الوقت الحالي، وهو سعيد للغاية في بالميراس".

ويقود أبيل فيريرا فريق بالميراس البرازيلي منذ نوفمبر 2020 ومن المقرر أن ينتهي تعاقده بنهاية العام.

وقاد فيريرا فريق بالميراس لحصد فضية كأس العالم للأندية الأخيرة بعد الخسارة من تشيلسي في النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان المدرب البرتغالي قد أشاد بالأهلي في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية عندما تأهل الفريق المصري على حساب مونتيري إلى نصف النهائي لمواجهة بالميراس.

وشدد فيريرا وقتها أن كرة القدم لا تعترف بالتوقعات ورغم توقع الجميع مواجهة بالميراس لمونتيري إلا أن الفريق الأكثر فاعلية (الأهلي) فاز وتأهل.

وحصد المدرب البرتغالي مع الفريق البرازيلي لقب كأس ليبرتادوريس في أخر نسختين.

وسبق لأبيل فيريرا قيادة فرق براجا البرتغالي وباوك اليوناني ويقود حاليا بالميراس البرازيلي.

ورحل بيتسو موسيماني عن قيادة الأهلي يوم 13 يونيو الجاري وتم تعيين سامي قمصان كقائم بأعمال المدير الفني لحين تعيين الجهاز الفني الجديد.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

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