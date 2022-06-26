موعد مباريات الأحد 26 يونيو 2022.. الأهلي ضد بيراميدز في الكأس الماضي ولقاء بـ الدوري الحالي
الأحد، 26 يونيو 2022 - 10:07
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الأحد 26 من يونيو 2022 إقامة مباراتين محليتين أحدهما تعود إلى الموسم الماضي.
لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.
كأس مصر
يلعب الأهلي ضد بيراميدز ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2020 - 2021.
وتقام المباراة على استاد القاهرة وتنطلق في التاسعة والنصف مساء.
ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
الدوري المصري
يلعب مصر للمقاصة ضد المصري ضمن مباريات الجولة 23 من الموسم الحالي للدوري.
وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء على ملعب برج العرب.
وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.
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