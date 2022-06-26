جدول البعثة المصرية في أول أيام منافسات دورة البحر المتوسط

الأحد، 26 يونيو 2022 - 09:56

كتب : FilGoal

البعثة المصرية - دورة ألعاب البحر المتوسط

تنطلق منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في نسختها التاسعة عشر بمدينة وهران الجزائرية اليوم الأحد.

وتشارك البعثة المصرية في سبع ألعاب في اليوم الأول من البطولة.

وتتم المنافسة اليوم على ميداليات في ألعاب الجمباز الفني والكاراتيه.

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وجاء جدول البعثة المصرية اليوم الأحد 26 يونيو كالآتي:

- مصارعة رومانية (9 صباحا)

- تنس طاولة فرق رجال وسيدات (10 صباحا)

- كرة طائرة رجال: مصر × إيطاليا (10 صباحا)

- الريشة الطائرة (الساعة 10 صباحا)

- كاراتيه (الساعة 10 صباحا)

زوجي الرجال (أحمد صلاح - أدهم حاتم) وزوجي السيدات (ضحى هاني - نور يسري)

- كرة طائرة سيدات: مصر × مقدونيا (1 ظهرا)

- الملاكمة (الساعة 2 ظهرا)

انطلاق منافسات أوزان 52 و57 و60 و63 و69كجم للرجال بمشاركة كل من أحمد إسماعيل وعمر أبو زيد ومصطفى قمصان وعصام أمين وعمر السيد.

- الجمباز: فريق السيدات (4 عصرا)

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