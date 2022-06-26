الدوري المغربي – الوداد والرجاء ينتصران.. ونقطة واحدة تحسم اللقب

الأحد، 26 يونيو 2022 - 00:24

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

حقق الوداد والرجاء الفوز في الجولة 28 من الدوري المغربي على حساب الدفاع الحسني الجديدي وحسنية أغادير.

وقلب الوداد تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1، فيما فاز الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأجل الحسم للجولتين الأخيرتين.

وأصبح الوداد على بُعد نقطة من حصد اللقب، إذ يحتاجها في آخر مباراتين بالدوري لحسم اللقب الـ 22 في تاريخه.

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بينما يحتاج الرجاء لخسارة الوداد في آخر مباراتين مع الفوز لحصد اللقب الثالث عشر في تاريخه.

ويرتكز الرجاء على تفوقه في المواجهات المباشرة ضد الوداد إذ تعادلا ذهابا وفاز إيابا 2-0.

وعلى استاد أدرار معقل أغادير تقدم الرجاء بهدف القائد محسن متولي من ركلة جزاء ليصل للهدف التاسع في الموسم الجاري بثالث ترتيب الهدافين.

وسجل يوسف مهري من ركلة جزاء هدف التعادل، وفي 8 دقائق سجل محمد زريدة وسفيان بن جديدة هدفي الرجاء الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و85.

وقلص يوسف مهري النتيجة في الدقيقة العاشرة من الوقت بدلا من الضائع من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2.

فوز وصل بالرجاء للنقطة 56 نقطة في المركز الثاني.

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وعلي مركب محمد الخامس سجل مسعود جوما هدف التقدم للدفاع الحسني الجديدي في الدقيقة 6.

الكونغولي جي مبينزا سجل التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول للوداد معززا تصدره لترتيب الهدافين برصيد 15 هدفا.

وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء سجل أمين فرحان هدف فوز الوداد ليرفع رصيد الفريق إلى 62 نقطة ويقربه خطوة من حصد اللقب.

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