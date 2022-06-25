وكيل الجزيري: الجلسة مع الإدارة حسنت نفسية اللاعب.. مستمر مع الزمالك

السبت، 25 يونيو 2022 - 23:55

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك X فيوتشر

شدد علاء أباظة وكيل التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على أن الجلسة التي عقدها النادي مع اللاعب ساهمت في تحسين حالته النفسيو هو ما أثر على مستواه.

وسجل سيف الدين الجزيري هدفين بعد نزوله من على مقاعد البدلاء ليقود الزمالك لقلب النتيجة على البنك الأهلي في الدوري المصري.

وقال علاء أباظة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "كان هناك سوء تفاهم بين اللاعب والإدارة، عقدنا جلسة وتم توضيح الأمور بشكل كامل وأكد أمير مرتضى على تمسكه باللاعب".

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وأضاف "الجلسة كان لها تأثير جيد من الناحية النفسية على الجزيري وهو ما شاهدناه في الملعب، واللاعب مستمر في الزمالك".

وتابع "إذا كان هناك ضغوط أو مشاكل فمن الطبيعي أم تؤثر على مستواك".

وواصل "كان هناك بعض العروض من الأندية الخليجية ولكنها لم ترتق للمرحلة الرسمية طالما لم يرسل النادي فاكس رسمي إلى الزمالك".

وأتم "الشكوى التي تقدم بها سيف الجزيرير ضد الزمالك كانت في يناير بسبب المستحقات المتأخرة وتم سحبها بعد ذلك".

وشارك الجزيري مع الزمالك في 45 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع عشرة آخرين.

ويلعب الزمالك مع سيراميكا كليوباترا 27 يونيو الجاري لحساب الجولة 23 من الدوري المصري.

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