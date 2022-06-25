المقاصة: نعترض على نظام قرعة الكأس.. ويجب إلغاء الموسم الحالي والعودة بعد عامين

اعترض بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة على نظام سحب قرعة كأس مصر للموسم الحالي 2021/2022.

وقال بكري سليم عبر قناة صدى البلد: "كان يجب على اتحاد الكرة أن يسحب قرعة الكأس بطريقة مفتوحة حتى لا يزيد من أزمات الكرة المصرية الكثيرة للغاية في الفترة الماضية".

وأضاف "إذا أراد اتحاد الكرة نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك فليلعب مباراة واحدة بينهما من الآن ويلغي باقي مباريات البطولة".

وواصل "الإسماعيلي يدافع عن حقوقه وليس أكثر، ومصر تمر بأسوأ حالة كروية عبر تاريخها".

وأشار "المقاصة نادي مؤسسي ولا يحب افتعال الأزمات ولكننا نشعر باستياء من طريقة قرعة كأس مصر".

وبسؤاله هل المقاصة يستطيع الفوز على الأهلي رد قائلا: "رحم الله امرئ عرف قدر نفسه".

وأتم تصريحاته "يجب أن يكون هناك قرار سيادي بإلغاء الدوري والكأس وجميع المسابقات في الموسم الحالي ونبدأ من جديد بشكل صحيح بعد عام أو عامين".

وأسفرت قرعة دور الـ16 لكأس مصر عن موسم 2021-2022 عن مواجهة بين مصر للمقاصة والأهلي.

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