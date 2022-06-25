الترسانة يتعاقد مع مهاجم نيجيري

أعلن نادي الترسانة تعاقده مع المهاجم النيجيري هارونا جاربا، في صفقة انتقال حر من جزيرة يونايتد المالطي.

ويملك هارونا تجربة دولية مع منتخب نيجيريا تحت 23 عاما.

وأبرز الترسانة في تقديمه للاعب فترة احترافه في الدوري السويدي، ونادي الجزيرة الإماراتي.

ولعب هارونا في 2014 بقميص كروجا الليتواني، لينتقل إلى مالطا للمرة الأولى في 2015 بقميص سليما واندررز، ومنه إلى هامرون سبارتانز في الدوري ذاته.

وفي 2016 خاض هارونا تجربته الأولى في الوطن العربي بقميص نادي دبي الإماراتي، الذي غادره في 2017 صوب ديورجاردن السويدي.

وفي 2018 اتجه اللاعب إلى جزيرة يونايتد المالطي للمرة الأولى، ومنه إلى الهلال السوداني مباشرة على سبيل الإعارة، وهو ما لم يستمر طويلا، ليعود اللاعب مرة أخرى ثم ينتقل إلى ديبريسين المجري في 2019.

وفي 2020 انتقل هرونا إلى دونجو الصيني، ثم في 2021 إلى فولونتاري الروماني، قبل أن يعود في صيف العام ذاته إلى جزيرة يونايتد.

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