رئيس الإسماعيلي: عامر حسين لا يفعل سوى معاقبتنا.. والمسؤولون هربوا من المندوبين

السبت، 25 يونيو 2022 - 23:38

كتب : FilGoal

يحيى الكومي

تحدث يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي عن أسباب قرار النادي بالانسحاب من كأس مصر عقب إعلان قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وقال الكومي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أنا أتحدث عن قانون، والقانون لا وجود لهذا الكلام فيه. لماذا يبعد الأهلي والزمالك عن بعضهما البعض؟ "على رأسيهما ريشة"؟ لهما احترامهما بالطبع ولكن ما مانع تواجدهما معا"؟

وأضاف "العدل أن تضع 16 فريقا معا ويتم سحب كل اثنين لمواجهة بعضهما البعض. هذا هو تكافؤ الفرص. أحيي مرتضى منصور رئيس الزمالك على اتفاقه مع رأيي في هذه المسألة".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي: أرسلوا الكأس إلى الأهلي والزمالك.. ولا نمانع اللعب ضد ريال مدريد بطريقة عادلة عامر حسين: لا أصدق أن الإسماعيلي سينسحب.. وكيف ستكون قرعة كأس مصر موجهة؟ ماذا تقول اللائحة بعد انسحاب الإسماعيلي من كأس مصر بعد بيان الإسماعيلي.. مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول شروط الانسحاب من الكأس والغرامات

وأوضح "نحن ننسحب من كأس مصر. وأنا أحتج على عامر حسين (رئيس لجنة المسابقات) فهو لا يفعل شيئا سوى توجيه العقوبات للإسماعيلي. 5 أو 6 مرات آخرهم إيقاف حسني عبد ربه وتغريم النادي".

وتابع الكومي "إذا كان الأمر كذلك، كان الأفضل أن يجري عامر حسين القرعة في مكتبه ويخبرنا بنتائجها".

وواصل "مندوبو الأندية اعترضوا على هذا النظام وقيل لهم أنه سيتم النظر في ذلك بعد القرعة، ولكن بعد القرعة بلحظات هرب المسؤولين جميعا وغادروا الاتحاد".

وأردف رئيس الإسماعيلي "أريد أن أعرف اللائحة التي تنص على ذلك. هذا مخالف لقواعد فيفا. نحن لا نريد أكثر من حق النادي الإسماعيلي. النادي مريض اليوم ولكنه ثالث أضلاع الكرة المصرية".

وكشف الكومي عن مشكلة ناديه مع اتحاد الكرة في الوقت الحالي قبل إجراء قرعة الكأس، حيث قال: "اتحاد الكرة لم يرد على احتجاجنا على الحكم. أرسلت لمختلف الجهات ولم يرد علينا سوى رابطة الأندية".

وأضاف "الإسماعيلي لم يكن ضعيفا أبدا فلديه جماهير كبيرة وتاريخ وبطولات. ما حدث جور على مبدأ تكافؤ الفرص. إذا كان الأمر كذلك اجعلوا الأهلي والزمالك يلعبان معا مباراة واحدة وننهي مسألة كأس مصر".

واختتم "إذا أعادوا القرعة على أسس عادلة أهلا وسهلا، إذا لم يحدث ذلك سأتخذ إجراءاتي، واتحاد الكرة لن يتمك من فرض عقوبات ضد النادي لأني سأشتكي أمام الجهات المعنية".

وأعلن الإسماعيلي انسحابه من كأس مصر للموسم الحالي (2021-2022) وذلك عقب إعلان اتحاد الكرة عن قرعة دور الـ 16 للمسابقة، والتي أتت بنظام موجه يضمن ابتعاد الأهلي والزمالك عن بعضهما البعض حتى المباراة النهائية.

اقرأ أيضا

إصابة نجم الأهلي وغيابه لفترة طويلة

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

اتحاد الكرة يحدد المشاركين في بطولات إفريقيا

ماذا تقول اللائحة بعد انسحاب الإسماعيلي من كأس مصر

كأس مصر عامر حسين يحيى الكومي الإسماعيلي
نرشح لكم
مدرب الأهلي القطري يكشف حقيقة مفاوضات ضم أوباما وكيل الجزيري: الجلسة مع الإدارة حسنت نفسية اللاعب.. مستمر مع الزمالك المقاصة: نعترض على نظام قرعة الكأس.. ويجب إلغاء الموسم الحالي والعودة بعد عامين عامر حسين: لا أصدق أن الإسماعيلي سينسحب.. وكيف ستكون قرعة كأس مصر موجهة؟ الإسماعيلي: أرسلوا الكأس إلى الأهلي والزمالك.. ولا نمانع اللعب ضد ريال مدريد بطريقة عادلة قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان على رأس اختيارات تاكيس.. وغياب إبراهيم عادل الأهلي يعلن إصابة بيرسي تاو وغيابه لمدة شهر قائمة الأهلي - عودة معلول وديانج لمباراة بيراميدز في الكأس.. وغياب تاو
أخر الأخبار
الدوري المغربي – الوداد والرجاء ينتصران.. ونقطة واحدة تحسم اللقب 2 ساعة | الوطن العربي
مدرب الأهلي القطري يكشف حقيقة مفاوضات ضم أوباما 2 ساعة | ميركاتو
أراكم قريبا.. جاريث بيل يعلن انتقاله إلى لوس أنجلوس الأمريكي 3 ساعة | ميركاتو
وكيل الجزيري: الجلسة مع الإدارة حسنت نفسية اللاعب.. مستمر مع الزمالك 3 ساعة | الكرة المصرية
المقاصة: نعترض على نظام قرعة الكأس.. ويجب إلغاء الموسم الحالي والعودة بعد عامين 3 ساعة | الكرة المصرية
الترسانة يتعاقد مع مهاجم نيجيري 3 ساعة | الدرجة الثانية
رئيس الإسماعيلي: عامر حسين لا يفعل سوى معاقبتنا.. والمسؤولون هربوا من المندوبين 3 ساعة | الكرة المصرية
عامر حسين: لا أصدق أن الإسماعيلي سينسحب.. وكيف ستكون قرعة كأس مصر موجهة؟ 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا 4 موسيماني: رحيلي عن الأهلي كان صادما.. وهذه رسالتي لمدربه القادم