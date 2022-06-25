رئيس الإسماعيلي: عامر حسين لا يفعل سوى معاقبتنا.. والمسؤولون هربوا من المندوبين

تحدث يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي عن أسباب قرار النادي بالانسحاب من كأس مصر عقب إعلان قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وقال الكومي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أنا أتحدث عن قانون، والقانون لا وجود لهذا الكلام فيه. لماذا يبعد الأهلي والزمالك عن بعضهما البعض؟ "على رأسيهما ريشة"؟ لهما احترامهما بالطبع ولكن ما مانع تواجدهما معا"؟

وأضاف "العدل أن تضع 16 فريقا معا ويتم سحب كل اثنين لمواجهة بعضهما البعض. هذا هو تكافؤ الفرص. أحيي مرتضى منصور رئيس الزمالك على اتفاقه مع رأيي في هذه المسألة".

وأوضح "نحن ننسحب من كأس مصر. وأنا أحتج على عامر حسين (رئيس لجنة المسابقات) فهو لا يفعل شيئا سوى توجيه العقوبات للإسماعيلي. 5 أو 6 مرات آخرهم إيقاف حسني عبد ربه وتغريم النادي".

وتابع الكومي "إذا كان الأمر كذلك، كان الأفضل أن يجري عامر حسين القرعة في مكتبه ويخبرنا بنتائجها".

وواصل "مندوبو الأندية اعترضوا على هذا النظام وقيل لهم أنه سيتم النظر في ذلك بعد القرعة، ولكن بعد القرعة بلحظات هرب المسؤولين جميعا وغادروا الاتحاد".

وأردف رئيس الإسماعيلي "أريد أن أعرف اللائحة التي تنص على ذلك. هذا مخالف لقواعد فيفا. نحن لا نريد أكثر من حق النادي الإسماعيلي. النادي مريض اليوم ولكنه ثالث أضلاع الكرة المصرية".

وكشف الكومي عن مشكلة ناديه مع اتحاد الكرة في الوقت الحالي قبل إجراء قرعة الكأس، حيث قال: "اتحاد الكرة لم يرد على احتجاجنا على الحكم. أرسلت لمختلف الجهات ولم يرد علينا سوى رابطة الأندية".

وأضاف "الإسماعيلي لم يكن ضعيفا أبدا فلديه جماهير كبيرة وتاريخ وبطولات. ما حدث جور على مبدأ تكافؤ الفرص. إذا كان الأمر كذلك اجعلوا الأهلي والزمالك يلعبان معا مباراة واحدة وننهي مسألة كأس مصر".

واختتم "إذا أعادوا القرعة على أسس عادلة أهلا وسهلا، إذا لم يحدث ذلك سأتخذ إجراءاتي، واتحاد الكرة لن يتمك من فرض عقوبات ضد النادي لأني سأشتكي أمام الجهات المعنية".

وأعلن الإسماعيلي انسحابه من كأس مصر للموسم الحالي (2021-2022) وذلك عقب إعلان اتحاد الكرة عن قرعة دور الـ 16 للمسابقة، والتي أتت بنظام موجه يضمن ابتعاد الأهلي والزمالك عن بعضهما البعض حتى المباراة النهائية.

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