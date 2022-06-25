اسكواش – عسل يدافع عن لقبه أمام بول كول.. ونوران تواجه نور في نهائي بطولة السلسلة الختامية

السبت، 25 يونيو 2022 - 22:36

كتب : محمد سمير

مصطفى عسل

تأهل مصطفى عسل والنيوزيلاندي بول كول ونور الشربيني ونوران جوهر إلى نهائي بطولة السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم برياضة الاسكواش.

وتقام منافسات السلسلة الختامية في الفترة من 21 إلى 26 من شهر يونيو الجاري في مول العرب.

وأقيم اليوم السبت مباريات نصف نهائي البطولة للرجال والسيدات.

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منافسات الرجال

تأهل مصطفى عسل إلى المباراة النهائية بعدما تفوق على علي فرج لاعب وادي دجلة بنتيجة 2-0.

حامل لقب النسخة الماضية تفوق في نتيجة الشوطين: 11-4 و11-6 في مباراة استمرت 37 دقيقة.

وفي ختام مباريات اليوم تفوق النيوزيلاندي بول كول على محمد الشوربجي بنتيجة 2-0.

النيوزيلاندي فاز بنتيجة شوطين: 11-6 و11-5 في مباراة استمرت 31 دقيقة.

وسيكون ذلك النهائي الأول لبول كول في البطولة ضد مصطفى عسل.

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منافسات السيدات

حصدت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة بطاقة النهائي الأولى بعدما فازت على مواطنتها هانيا الحمامي بنتيجة 2-0.

وجاءت نتيجة الشوطين: 11-9 و12-10 في مباراة استمرت 42 دقيقة.

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نهائي هو الثاني على التوالي لنوران بعدما حصدت لقب النسخة الماضية.

وضربت نور الشربيني موعدا في النهائي بعد الفوز على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 2-0.

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المباراة استمرت 14 دقيقة فقط، إذ فازت نور بنتيجة شوطين: 11-2 و11-5.

نور بطلة نسخة 2018 تلتقي مع نوران حاملة اللقب غدا الأحد.

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