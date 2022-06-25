ماني: يمكنني اللعب في 4 مراكز.. وكنت سعيدا حين سمعت باهتمام بايرن ميونيخ

تحدث ساديو ماني نجم بايرن ميونيخ الجديد عن أحلامه مع الفريق وقصته مع لعبة كرة القدم منذ بدايتها.

وقال ماني في تصريحاته لقناة بايرن ميونيخ الرسمية: "حلمي الأكبر اليوم هو الفوز بكل بطولة ممكنة مع بايرن ميونيخ".

وحكى نجم ليفربول السابق عن نفسه قائلا: "ولدت وترعرت في السنغال. فريقي الأول في أوروبا كان ميتز ثم ذهبت إلى ريد بول سالزبورج ثم ساوثامبتون ثم ليفربول والآن ميونيخ".

وأضاف "أعتقد أني من المهاجمين الذين يمكنهم اللعب في 4 مراكز على الملعب وأنا سعيد بذلك. يمكنني اللعب كجناح أيمن وأيسر ورأس حربة وصانع ألعاب".

"لعبت لوقت طويل كجناح أيسر، ولكن طالما يحتاجني المدرب والفريق سأكون حاضرا".

وأوضح "حين سمعت باهتمام بايرن ميونيخ كنت سعيدا حقا لأنني سأتمكن من دفع نفسي لتحقيق شيء مميز، وهو الفوز بكل البطولات الممكنة: الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا الذي هو حلم كل لاعب أوروبي".

وتابع ماني "إنه فريق كبير يملك الكثير من اللاعبين الموهوبين، ومعا يمكننا تحقيق ذلك".

وواصل "كرة القدم هي الحياة بالنسبة لي. أضحي بكل شيء لأجلها. والداي كانا سعيدان لأجلي، وميونيخ واحد من أفضل أندية العالم. حين تذهب إلى فريق وتكون عائلتك في الديار سعيدة بذلك، فهذا يمنحك المزيد من الحافز".

وروى ماني قصته مع كرة القدم قائلا: "ولدت أحب كرة القدم، وكنت أحبها أكثر مما أحب المدرسة. عائلتي لم تكن سعيدة دائما بذلك لأن لعب كرة القدم بالنسبة لهم كان مضيعة للوقت. لم أشك أبدا في قدرتي على أن أصبح لاعب كرة قدم، ولكن فقط لم أكن أعرف الطريق في ذلك الوقت".

واختتم "واصلت اتباع حلمي حتى تفهمت عائلتي أنه لا يوجد طريق لمنعي عن لعب كرة القدم، فحاولوا مساعدتي على التقدم للأمام. حين نجحت في ذلك، تغيرت الأمور للأفضل".

وأعلن بايرن ميونيخ الألماني ضم ساديو ماني حتى صيف 2025 قادما من ليفربول.

وانضم الجناح السنغالي مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى 9 مليون يورو كمبالغ إضافية.

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