ماني: يمكنني اللعب في 4 مراكز.. وكنت سعيدا حين سمعت باهتمام بايرن ميونيخ

السبت، 25 يونيو 2022 - 22:16

كتب : FilGoal

ساديو ماني يوقع لـ بايرن ميونخ

تحدث ساديو ماني نجم بايرن ميونيخ الجديد عن أحلامه مع الفريق وقصته مع لعبة كرة القدم منذ بدايتها.

وقال ماني في تصريحاته لقناة بايرن ميونيخ الرسمية: "حلمي الأكبر اليوم هو الفوز بكل بطولة ممكنة مع بايرن ميونيخ".

وحكى نجم ليفربول السابق عن نفسه قائلا: "ولدت وترعرت في السنغال. فريقي الأول في أوروبا كان ميتز ثم ذهبت إلى ريد بول سالزبورج ثم ساوثامبتون ثم ليفربول والآن ميونيخ".

أخبار متعلقة
هل يتنازل ساني لـ ماني عن القميص رقم 10 في بايرن؟ صلاح يودع ماني: سنفتقدك جميعا.. شكرا على الأوقات الجميلة ماني بافاري.. بايرن ميونيخ يضم ساديو حتى 2025 حوار ماني الوداعي - عن أفضل لحظة وهدف مع ليفربول وعلاقته بـ صلاح وفيرمينو

وأضاف "أعتقد أني من المهاجمين الذين يمكنهم اللعب في 4 مراكز على الملعب وأنا سعيد بذلك. يمكنني اللعب كجناح أيمن وأيسر ورأس حربة وصانع ألعاب".

"لعبت لوقت طويل كجناح أيسر، ولكن طالما يحتاجني المدرب والفريق سأكون حاضرا".

وأوضح "حين سمعت باهتمام بايرن ميونيخ كنت سعيدا حقا لأنني سأتمكن من دفع نفسي لتحقيق شيء مميز، وهو الفوز بكل البطولات الممكنة: الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا الذي هو حلم كل لاعب أوروبي".

وتابع ماني "إنه فريق كبير يملك الكثير من اللاعبين الموهوبين، ومعا يمكننا تحقيق ذلك".

وواصل "كرة القدم هي الحياة بالنسبة لي. أضحي بكل شيء لأجلها. والداي كانا سعيدان لأجلي، وميونيخ واحد من أفضل أندية العالم. حين تذهب إلى فريق وتكون عائلتك في الديار سعيدة بذلك، فهذا يمنحك المزيد من الحافز".

وروى ماني قصته مع كرة القدم قائلا: "ولدت أحب كرة القدم، وكنت أحبها أكثر مما أحب المدرسة. عائلتي لم تكن سعيدة دائما بذلك لأن لعب كرة القدم بالنسبة لهم كان مضيعة للوقت. لم أشك أبدا في قدرتي على أن أصبح لاعب كرة قدم، ولكن فقط لم أكن أعرف الطريق في ذلك الوقت".

واختتم "واصلت اتباع حلمي حتى تفهمت عائلتي أنه لا يوجد طريق لمنعي عن لعب كرة القدم، فحاولوا مساعدتي على التقدم للأمام. حين نجحت في ذلك، تغيرت الأمور للأفضل".

وأعلن بايرن ميونيخ الألماني ضم ساديو ماني حتى صيف 2025 قادما من ليفربول.

وانضم الجناح السنغالي مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى 9 مليون يورو كمبالغ إضافية.

اقرأ أيضا

إصابة نجم الأهلي وغيابه لفترة طويلة

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

اتحاد الكرة يحدد المشاركين في بطولات إفريقيا

ساديو ماني الدوري الألماني بايرن ميونيخ ليفربول
نرشح لكم
تقرير: جماهير مانشستر تخطط لاحتجاج جديد ضد ملاك النادي ديلي ميل: لينجارد يقترب من وست هام لاعب الكرة الوحيد.. محمد صلاح ثامن رجال الخير في قائمة تايمز إيجواين يتحدث عن خداع أرسنال.. اللعب مع ميسي ورونالدو وحقيقة الخلاف مع بنزيمة ذا أثليتك: مفاجأة كبرى.. تشيلسي ناقش احتمالية صفقة رونالدو مع وكيله مونت كارلو: كوندي يرفض العروض من أجل مشروع برشلونة ذا أثليتك: هاوارد ويب رئيسا للجنة الحكام بالدوري الإنجليزي ذا أثليتك: لوس أنجلوس جالاكسي أتم اتفاقه مع جاريث بيل
أخر الأخبار
اسكواش – عسل يدافع عن لقبه أمام بول كول.. ونوران تواجه نور في نهائي بطولة السلسلة الختامية 14 دقيقة | رياضات أخرى
فيفا يكرم الفريق المصرى الفائز بأفضل مشروع رياضى في 2022 14 دقيقة | الوطن العربي
تقرير: جماهير مانشستر تخطط لاحتجاج جديد ضد ملاك النادي 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماني: يمكنني اللعب في 4 مراكز.. وكنت سعيدا حين سمعت باهتمام بايرن ميونيخ 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - إنجاز يحدث لأول مرة.. منتخب مصر يتأهل لثمن نهائي كأس العالم تحت 20 للشابات 41 دقيقة | كرة يد
ديلي ميل: لينجارد يقترب من وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان على رأس اختيارات تاكيس.. وغياب إبراهيم عادل ساعة | الكرة المصرية
لاعب الكرة الوحيد.. محمد صلاح ثامن رجال الخير في قائمة تايمز ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا 4 موسيماني: رحيلي عن الأهلي كان صادما.. وهذه رسالتي لمدربه القادم