كرة يد - إنجاز يحدث لأول مرة.. منتخب مصر يتأهل لثمن نهائي كأس العالم تحت 20 للشابات

حققت شابات منتخب مصر لكرة اليد إنجازا تاريخيا بالتأهل لثمن نهائي كأس العالم تحت 20 عاما لأول مرة والمقامة في سلوفينيا.

وفازت شابات مصر على أمريكا في الجولة الثالثة بنتيجة 34-11.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 18-6.

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وفي الشوط الثاني عززن من تفوقهن بنتيجة 16-5.

نتيجة رفعت رصيد مصر إلى 4 نقاط في المركز الثاني والتي تعني التأهل لثمن النهائي.

وسيتواجدن في المجموعة الرابعة والتي تضم كرواتيا والمجر والنمسا، إذ يتأهل أول وثاني الترتيب إلى ربع النهائي فيما ينافس صاحب المركز الثالث على المركز بين 9-12 والرابع ينافس على المركز بين 13-16.

وسيلتقي منتخب مصر مع كرواتيا بعد غد الإثنين، ثم يوم الأربعاء مع النمسا.

ولأول مرة تحقق شابات مصر الفوز في كأس العالم مرتين في نفس النسخة بعدما اكتفوا بفوز وحيد في المشاركتين السابقتين تحقق على حساب كازاخستان في 2016.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثامنة رفقة المجر وأمريكا وبولندا.

وافتتحن مشوارهن في البطولة بالخسارة من المجر بنتيجة 39-20.

ثم فزن على بولندا بنتيجة 27-25.

وتعد تلك المشاركة الثالثة في تاريخ ناشئات مصر، إذ احتللن سابقا المركزين الـ 20 و23 من قبل.

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