إيجواين يتحدث عن خداع أرسنال.. اللعب مع ميسي ورونالدو وحقيقة الخلاف مع بنزيمة

9 سنوات كانت كافية ليكشف جونزالو إيجواين مهاجم ميامي الأمريكي عن تعرضه للخداع من قبل نادي أرسنال.

وكان هيجواين قريبا من الانتقال لصفوف أرسنال في عام 2013 لكنه انتقل لنابولي الإيطالي.

وقال إيجواين في تصريحات نقلتها قناة "TYC SPORTS" الأرجنتينية: "قبل الذهاب إلى نابولي كنت قريب من أرسنال لقد تحدثنا بالفعل".

وأضاف " قالوا لي ليس لديهم الكثير من المال وأني مكلف لذلك ذهبت إلى نابولي لكن بعد يومين رأيتهم يشترون مسعود أوزيل مقابل 80 مليون يورو".

كريستيانو وميسي

وعن مزاملة كريستيانو رونالدو في ريال مدريد واللعب مع ميسي بقميص المنتخب الأرجنتيني في ذروة التنافس الفردي بين النجمين قال إيجواين: "لاعبان كبيران ومن الصعب معاصرة هذه الأحداث والتنافسية الشديدة مرة أخرى لكن بالنسبة لي أفضل ميسي".

ولعب إيجواين إلى جوار رونالدو بقميص ريال مدريد في الفترة من 2009 إلى 2013 قبل أن يرحل لنابولي.

إيجواين خاض 264 مباراة بقميص ريال مدريد وسجل 121 هدفا وصنع 56 بجميع المسابقات.

فيما كان إيجواين أحد نجوم المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2014 رفقة ليونيل ميسي.

الخلاف مع بنزيمة

ونفى مهاجم ريال مدريد السابق الخلال مع زميله الفرنسي كريم بنزيمة قائلا: "أعرف كريم منذ أن كان عمري 19 عاما. كان لدينا منافسة على نفس المركز ولكن كانت لدينا دائما علاقة جيدة".

وواصل "لا يفاجئني أنه اليوم أفضل لاعب في العالم و يستحق الكرة الذهبية في عام 2022".

الانتقال إلى يوفنتوس

إيجواين تحدث عن قراره الصعب بالانتقال من نابولي إلى يوفنتوس في 2016 وقال: "كان من الصعب جدا بالنسبة لي اتخاذ القرار، لأنني كنت أعرف كل ما سيترتب على ذلك، لكنني لم أشك في ذلك في أي وقت من الأوقات".

وأضاف "لقد سجلت 36 هدفا في موسم واحد، وكان لدينا فريق رائع لعب بشكل هجومي ولم نتمكن من أن نكون أبطالا. كان علي البحث عن تحدي جديد وشرف كبير أن يدفع يوفنتوس 94 مليون للتعاقد معي".

ولعب إيجواين بقميص يوفنتوس 149 مباراة سجل 66 هدفا وصنع 16 آخرين.

صدمة كأس العالم

إيجواين يعتبر خسارة نهائي كأس العالم 2014 رفقة منتخب الأرجنتين بهدف دون رد على يد منتخب ألمانيا الحدث الأصعب في مسيرته.

وقال جونزالو: "لو كنا أبطالا لتحقق المجد، لكن ذلك لم يحدث. الفريق كان يمتلك قوة ذهنية كبيرة وعرف الطريق إلى النهائيات لكنه لم يفز وهذا المطلوب من الجبل الحالي".

وعن تفضيله منتخب الأرجنتين عن تمثيل منتخب فرنسا أوضح "عندما وصلت إلى مدريد، جاء ريموند دومينيك مدرب فرنسا وطلب مني اللعب لمنتخب لعبت له أسماء بحجم زيدان وباتريك فييرا وديشامب ولوران بلان. لم أستطع أبدا خيانة قلبي الذي اختار المنتخب الأرجنتيني لقد عشت 10 أشهر في فرنسا و18 عاما في الأرجنتين".

إيجواين لعب على المستوى الدولي 75 مباراة بقميص المنتخب الأرجنتيني سجل 31 هدفا وصنع 14.

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