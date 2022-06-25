في مباراته الأولى كمدرب.. تيفيز يخسر بهدف مع روزاريو سنترال

السبت، 25 يونيو 2022 - 20:24

كتب : إسلام أحمد

كارلوس تيفيز - روزاريو سنترال

لم تأت نتيجة الاختبار الأول لـ كارلوس تيفيز كمدرب كما يريد، المدير الفني الجديد لـ روزاريو سنترال خسر مباراته الأولى مع الفريق.

روزاريو سنترال خسر على أرضه أمام خيميناسيا لا بلاتا بهدف دون رد في الجولة الخامسة من الدوري الأرجنتيني.

بدأ تيفيز مسيرته التدريبية بخطة 4-4-2 مع ممثل مدينة روزاريو، وتكبد الفريق هزيمته الثالثة في الدوري ليتراجع للمركز الـ 24 برصيد 4 نقاط.

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وخسر تيفيز مباراته الأولى بفضل هدف الباراجوياني رامون سوسا في الدقيقة 80.

وقال تيفيز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أتحمل مسؤولية الخسارة، ولكن لدي مجموعة من الرجال سيتركوا كل شيء من أجل التقدم".

وأضاف "رأيت قليلا مما أنوي فعله، وسنواصل العمل في نفس الطريق".

وسيحل روزاريو ضيفا على ألدوسيفي في الجولة المقبلة يوم 5 يوليو المقبل في إطار الجولة السادسة من الدوري الأرجنتيني.

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