ذا أثليتك: مفاجأة كبرى.. تشيلسي ناقش احتمالية صفقة رونالدو مع وكيله

كشف شبكة ذا أثليتك عن مفاجأة كبرى قد تحدث في سوق الانتقالات الحالي بانتقال كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى تشيلسي.

وبحسب ديفيد أورنستن، فإن اجتماعا قد حدث بين تود بويلي مالك تشيلسي والقائم بأعمال التعاقدات بشكل مؤقت مع خورجي مينديز وكيل اللاعبين ومن ضمن وكلائه كريستيانو رونالدو.

ومن المفهوم أن وضع رونالدو وفكرة انتقاله إلى تشيلسي هذا الصيف كانت من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها.

من غير الواضح الآن ما إذا كان تشيلسي سيرغب في انتهاز الفرصة والتعاقد مع رونالدو أم لا.

ويعتزم مانشستر يونايتد إبقاء كريستيانو رونالدو في أولد ترافورد مع بقاء موسم واحد في تعاقده.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية في وقت سابق أن رونالدو يخشى أن تين هاج لا يملك أسلحة للقتال على اللقب في الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب تحدث أكثر من مرة مع تين هاج ويثق في الكرة الهجومية التي يريد المدرب الهولندي تقديمها.

لكن عجز إدارة يونايتد حتى الآن في سوق الانتقالات وعدم ضمه لأي صفقة جديدة جعله يشعر بالغضب ويفكر في الرحيل.

وكشف التقرير عن تحدث رونالدو مع المقربين منه في وقت سابق وأكد لهم أنه حال لم يتحرك يونايتد في الانتقالات بشكل جدي فهو سيبدأ بالبحث عن ناد جديد.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أيضا عن قلق كريستيانو رونالدو من ركود سوق مانشستر يونايتد حتى الآن.

مانو سانز صحفي آس والمقرب من خورخي مينديز وكيل رونالدو قال أن البرتغالي يخشى عدم وجود تدعيمات قوية وبالتالي زيادة الفجوة أكثر مع ليفربول ومانشستر سيتي الذان تعاقدات بالفعل مع صفقات لتقوية فريقهما.

ولم يتعاقد مانشستر يونايتد حتى الآن مع أي لاعب بجانب رحيل ستة لاعبين وهم بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش وخوان ماتا وجيسي لينجارد وإدينسون كافاني ولي جرانت.

ويتبقى لرونالدو عام واحد في تعاقده مع مانشستر يونايتد مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وانتقل رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد في صيف 2021 ليسجل هدفا ويصنع في مباراة.

اقرأ أيضا

الحضري يتحدث عن تراجع مستوى الشناوي وأبو جبل ومستقبل شوبير

كيروش يهاجم اتحاد الكرة مجددا

تقرير: ليفربول يحدد سعر بيع صلاح

ماذا تقول اللائحة بعد انسحاب الإسماعيلي من الكأس؟