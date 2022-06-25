حوار الحضري - حقيقة استمراره مع مصر وتراجع مستوى الشناوي وأبو جبل.. ومستقبل شوبير

كشف عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق عن موقفه من الاستمرار مع الفراعنة مستقبلا وتحدث عن علاقته بكارلوس كيروش المدير الفني السابق وحارسي المنتخب محمد الشناوي ومحمد أبو جبل.

وقال عصام الحضري في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "نعمل بكل قوة دائما من أجل منتخب مصر، إنه واجب علينا أن ننقل خبراتنا وما تعلمناه من الدورات التدريبية في الخارج، علاقتنا جيدة بكل اللاعبين واتحاد الكرة".

وأضاف "استمراري مع الجهاز المقبل لمنتخب مصر؟ لا أعلم ما سيحدث في المستقبل ولكن أتمنى ذلك بالطبع".

وتابع "كيروش بمثابة الأب بالنسبة لي، تعلمت منه في سبعة أشهر ما يعادل 15 عاما ولم أكن أتوقع في عمري أن أتعلم ذلك وأنا على تواصل دائم معه".

وواصل "خرجت الإشاعات في أكثر من مناسبة عن رغبته في عدم تواجدي في الجهاز الفني في أكثر من مناسبة، كل هذه الأمور تصل له ولكنه لم يكن يهتم بها وكنا نمزح كثيرا عليها".

واستكمل "لم تحدث أي مشكلة بيني وبين الشناوي، أفتخر عندما يتحدث عن كوني مثله الأعلى محليا. علاقتي به أكبر من علاقة حارس ومدرب".

واستطرد "الشناوي جاء لمعسكر منتخب مصر بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا مصابا بفيروس كورونا، تمسكت باستمراره في المعسكر وعاد للتدريبات بعد مباراة غينيا، عامل غرفة خلع الملابس نسى تعليق قميص الشناوي فظن أنه خارج القائمة وأوضحت له الحقيقة بعدها وانتهى الأمر".

وأجاب عن سؤال السر تراجع مستوى الشناوي وأبو جبل "الموسم طويل للغاية وكلاهما لم يحصل على الراحة المناسبة".

وأكمل "أبو جبل ذهنه مشغول بأكثر من شيء بين مستقبله مع الزمالك ومنافسة في حراسة المرمى مع عواد فمن الطبيعي أن يعاني من بعض التراجع مع هجوم جماهير الزمالك عليه وعدم تقبلهم للعبه دون أن يجدد تعاقده".

وأضاف "الشناوي من وجهة نظري مستواه لم يتراجع، هل عدم التوفيق في هدف معناه تراجع المستوى؟ بالنسبة لي لا، ولا حتى هدفين أو ثلاثة".

وواصل "حاجة الشناوي لحارس ينافسه؟ المنافسة يجب أن تكون موجودة في كل مراكز الملعب، لو جاء حارس مرمى ينافسه سيكون في مكانة مختلفة تماما".

وعن مصطفى شوبير "وجوده غير كاف لمنافسة الشناوي، يجب أن يخرج معارا لموسم أو أكثر ليلعب بشكل أكبر وبانتظام ويعود ليكون حارس للنادي الأهلي".

وعن إيهاب جلال "إنه مدرب يعمل في هدوء ولديه فكر رائع ويرغب في لعب كرة قدم ممتعة ولكي يطبقه كان في حاجة لمزيد من الوقت. جاء في وقت صعب، مثل أن تكون حارس مرمى أسطوري ويأتي بعدك حارس آخر فإذن لم يكن موفقا "الناس هتدبحه"".

واستطرد "إيهاب جلال تعرض للظلم والوقت لم يسعفه مع غياب جزء كبير من هيكل الفريق الأساسي ، لم يتواجد إلا ثلاثة فقط من الأساسيين. ولكن في النهاية هذا منتخب مصر، أي لاعب يجب أن يقدم أفضل ما لديه".

وأتم "حديث حسن شحاتة عن أن صلاح لم يحقق أي شيء لمصر؟ كلامه صحيح من ناحية البطولات، صعد للنهائي مرتين ولكنه لم يفز، صعدنا لكأس العالم بعد غياب وهذا شيء يُحسب له وللجيل ولكنها ليست بطولة. صلاح لن يحقق البطولات بمفرده وليس المسؤول الوحيد".

يذكر أن اتحاد الكرة المصري أعلن رحيل الجهاز الفني بالكامل في وقت سابق يونيو الحالي في انتظار الإعلان عن خليفة إيهاب جلال.

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