حارس الإسماعيلي يخضع لأشعة لتحديد موقفه من المشاركة ضد المحلة

يخضع محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي لأشعة على اليد لتحديد موقفه من المشاركة أمام غزل المحلة في الدوري.

محمد فوزي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال مجدي باز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي إن محمد فوزي حارس المرمى يعاني من تمزق أربطة رسغ اليد، مشيراً إلى أن اللاعب سيخضع للأشعة لتحديد مدة غيابه.

وأكد "الأشعة سُتحدد طبيعة العلاج والمدة التي يحتاجها حارس المرمى للتعافي من الإصابة والعودة للتدريبات الجماعية واللحاق بلقاء غزل المحلة من عدمه ".

وواصل "حسن ياسين صانع ألعاب الفريق بات سليما وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وموقف مشاركته يعود لرؤية الجهاز الفني".

ويحل الدراويش ضيفا على غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل على ملعبه بالغربية فى إطار الجولة الـ 23 من عمر منافسات الدوري العام.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 21 مباراة.

اقرأ أيضا

الإسماعيلي ينسحب من كأس مصر

الكشف عن سبب إبعاد الأهلي عن الزمالك في كأس مصر

الأهلي يشكل لجنة لحصر خسائر نهائي أبطال إفريقيا

ماذا تقول اللائحة بعد انسحاب الإسماعيلي من الكأس؟