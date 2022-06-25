في منصب إداري.. رونالدينيو يعود لـ المكسيك من جديد

أشعل نادي ريال سان لويس الأجواء في المكسيك بعدما أعلن تعيين رونالدينيو نجم البرازيل وبرشلونة وميلان السابق في منصب إداري.

النادي المكسيكي تأسس في شهر يونيو الجاري وسيبدأ المشاركة محليا بدءًا من دوري الدرجة الثالثة، لكنه أصبح حديث البلاد في وقت قصير.

ولم يحدد النادي بعد منصب رونالدينيو، ومن المستبعد أن يعود البرازيلي لممارسة كرة القدم خاصة مع وصوله لعمر 42 عاما لتخطيه المعدل العمري المسموح له بالمشاركة في المسابقة.

وأوضح تقرير لشبكة "فوكس سبورتس" أن رونالدينيو ربما يتولى منصبا إداريا أو يصبح مساعدا للمدير الفني الجديد.

رونالدينيو سبق له أن خاض تجربة احترافية في صفوف كويرتارو بالدوري المكسيكي موسم 2014-15 وخاض 29 مباراة وسجل 8 أهداف.

وأعلن النادي منذ أيام تعيين راؤول أرياس مديرا فنيا للفريق.

المدرب المكسيكي البالغ 64 عاما درب من قبل نيكاكسا وقاد الفريق لحصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية عام 2000 وفاز آنذاك على ريال مدريد، وحصد لقب دوري أبطال كونكاكاف 1999 والدوري المكسيكي 1998.

ثم درب بعد ذلك سان لويس -ناد آخر- تم حله منذ 9 سنوات، ثم شيفاز جوادالاخار وتيكوس وأكثر من فريق آخر.

وتجربته الأخيرة كانت ديبورتيفو أتشوبا الجواتيمالي قبل أن يعود المكسيك من جديد.

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