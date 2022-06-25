كرة سلة - منتخب مصر يفوز على أوغندا وديا

السبت، 25 يونيو 2022 - 19:18

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر كرة سلة

فاز منتخب مصر لكرة السلة في ثالث مبارياته الودية على أوغندا بنتيجة 89-59.

وأقيمت المباراة ضمن البطولة الودية الدولية التي تحتضنها الصالة المغطاة في استاد برج العرب.

وكانت المباراة الأولى لمنتخب مصر في البطولة ضد الأردن ولم يتم استكمالها بعد إصابة مهاب ياسر لاعب الفراعنة.

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ثم فاز منتخب مصر على رواندا بنتيجة 71-58.

ويخوض منتخب مصر سلسلة من المباريات الودية استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس العالم.

ويخوض منتخب مصر الدور الثاني من المرحلة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وتقام المنافسات في برج العرب من 1 إلى 3 يوليو الجاري.

ويقع منتخب مصر مع منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا، وانتهى الدور الأول بحصد منتخبات مصر والسنغال والكونغو الديمقراطية لـ 5 نقاط لكل منهم بينما خسر المنتخب الكيني مبارياته الثلاثة.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في الدور الثاني باللعب أمام منتخب السنغال قبل أن يواجه كينيا ويختتم مبارياته باللعب أمام الكونغو الديمقراطية.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دور المجموعات بالمرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023.

وتضم المرحلة الثانية مجموعتين كل منهما تشمل 6 منتخبات ويصعد كل فريق بنقاطه من الفرق المتأهلة ويلعب مباريات أمام فرق المجموعة الأخرى.

ويتأهل من المجموعتين أصحاب أول مركزين لتصعد 4 منتخبات من إفريقيا بشكل مباشر بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث من المجموعتين ملحق ليتأهل خامس فرق إفريقيا لكأس العالم.

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