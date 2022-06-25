تقرير: تحسبا لعدم تجديد تعاقده.. ليفربول يحدد سعر بيع صلاح

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية عن تحديد نادي ليفربول للسعر المطلوب للتخلي عن محمد صلاح نجم الفريق وقائد منتخب مصر في الصيف الجاري.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وذكرت الصحيفة أن ليفربول حدد سعر بيع محمد صلاح، تحسبا لعدم تجديد النجم المصري لتعاقده مع النادي الإنجليزي.

وحدد نادي ليفربول وفقا للصحيفة 60 مليون جنيه إسترليني، للسماح لصلاح بالرحيل لأي ناد يريده.

يأتي ذلك بعدما كشفت الصحيفة عن الراتب الذي طلبه صلاح ليوافق على تجديد تعاقده مع ليفربول.

وطلب صلاح الحصول على مبلغ 160 ألف جنيه إسترليني أكثر من فيرجيل فان دايك، ليصبح اللاعب الأكبر أجرا في الفريق.

ويحصل فان دايك في الوقت الحالي على 240 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع مع ليفربول.

وتشير التقارير الإنجليزية إلى رغبة محمد صلاح في الحصول على راتب أسبوعي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني.

وانتقل محمد صلاح لصفوف ليفربول في عام 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي تعاقد محمد صلاح البالغ من العمر 30 عاما مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل.

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