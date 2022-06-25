كرة يد - الزمالك يضم محمد ياسين حتى 2025

السبت، 25 يونيو 2022 - 18:53

كتب : إبراهيم رمضان

محمد ياسين - يد الزمالك

واصل نادي الزمالك تدعيم صفوف فريق اليد بضم محمد ياسين لاعب فريق سبورتنج لمدة 3 سنوات.

ووقع اللاعب على العقود خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ويأتي التعاقد مع ياسين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء وذلك في إطار خطة مجلس إدارة النادي التي تهدف الي تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة من أجل حصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.

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وأعلن الزمالك في الفترة الأخيرة تجديد تعاقد أكرم يسري وعمر الوكيل بكار محمود خليل "فلفل" حارس مرمى الفريق لمدة 3 سنوات لكل منهم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع الإسباني ماتيو جارالدا المدير الفني لمنتخب يد تشيلي.

ومن المقرر أن يصل المدرب الإسباني إلى مصر في الـ17 من شهر يوليو المقبل.

وفاز الزمالك بلقب دوري المحترفين لكرة اليد بالفوز على الأهلي.

وتوج سبورتنج الموسم المنقضي بلقب كأس مصر على حساب الزمالك.

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