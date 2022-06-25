رسالة من النني لنادي المقاولون العرب

حرص محمد النني لاعب وسط منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي على زيارة نادي المقاولون العرب.

ويتواجد محمد النني في مصر حاليا لقضاء فترة إجازته الصيفية بعد نهاية الموسم في إنجلترا.

وزار النني نادي المقاولون العرب الذي لعب له في مراحل الناشئين والشباب قبل أن يحترف في أوروبا.

ويتدرب محمد النني خلال فترة الإجازة التي يقضيها في مصر داخل نادي المقاولون العرب.

وكتب النني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "هذا المكان سيظل صاحب الفضل علي طوال العمر، وسبب فيما وصلت له".

وأضاف "سعادتي بالاستقبال هنا كبيرة، وشكرا لكم على كل شيء".

وانتقل النني من صفوف الأهلي في مراحل الناشئين إلى المقاولون العرب، قبل أن يبدأ منه مسيرته الاحترافية بالانتقال لصفوف بازل السويسري ومنه إلى أرسنال.

المكان ده هيفضل طول العمر له الفضل عليا بعد ربنا في اللي وصلت له.. وفرحتي باستقبالكم ليا وحبكم اللي شوفته النهاردة متتوصفش.. شكرا علي كل حاجة ♥️ pic.twitter.com/fERQICqpGP — Mohamed ELNeny (@ElNennY) June 25, 2022

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