كرة القدم للصالات - مدرب مصر: جاهزون لمواجهة المغرب رغم أن الاستعدادات غير كافية

السبت، 25 يونيو 2022 - 18:31

كتب : هاني العوضي

نادر الرشادي - مدرب منتخب مصر لكرة الصالات

أوضح نادر الرشادي مدرب منتخب مصر لكرة الصالات أن الفريق مستعد رغم أن الاستعدادات لم تكن كافية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره المغربي في نصف نهائي المسابقة التي تقام في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وقال نادر الرشادي في المؤتمر الصحفي: "النسخة الحالية من كأس العرب لكرة القدم الصالات من أقوى النسخ، وقدمت خلالها المنتخبات المشاركة مستويات قوية ورائعة".

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وأضاف "منتخب مصر جاهز لهذه المباراة رغم أن استعداداتنا قبل البطولة لم تكن كافية".

وأردف "المنتخب المغربي يمتلك لاعبين على مستوى عالي للغاية ولكننا نلعب باسم مصر وهذا يكفي لنقدم مردودا إيجابيا".

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في المقابل قال هشام الدكيك مدرب منتخب المغرب: "مواجهة منتخب مصر صعبة بالنظر لما يملكه من لاعبين ذوي مستويات رائعة".

وواصل "كما توقعنا جاءت البطولة ممتعة وقوية للغاية، وهي الأفضل من الناحية التنظيمية".

وأتم "تنتظرنا مباراة ستكون صعبة أمام منتخب مصر القوي، اللاعبون مستعدون للمباراة رغم أننا خضنا مباريات كثيرة في الفترة الماضية".

وفي الجهة الأخرى يلتقي منتخبا العراق والكويت في مباراة نصف النهائي الأخرى.

واحتل منتخب مصر وصافة المجموعة الثانية خلف العراق ومتفوقا على الجزائر.

وأقيمت من قبل 5 نسخ، وحصد منتخب مصر اللقب في نسختي 1998 و2005.

وخسر منتخب مصر نهائي 2007 و2008 لصالح ليبيا و2021 لصالح المغرب.

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