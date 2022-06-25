مران الزمالك - مشاركة الجزيري بعد الحادث.. وانتظام المثلوثي

السبت، 25 يونيو 2022 - 18:28

كتب : إبراهيم رمضان

سيف الجزيري - الزمالك

شارك التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بشكل طبيعي استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري.

وتعرض الجزيري لحادث سير وهو في طريقه للحضور إلى مقر النادي مما أدى لتهشم جزء من سيارته.

واطمأن الجهاز الطبي للزمالك على حالة الجزيري وعدم تعرضه لأي إصابة، ليشارك بشكل طبيعي في تدريب اليوم .

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ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي في الجولة 23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتواجد جوزيه روي أجواش المدرب المساعد في التدريبات بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وعاد أجواش لممارسة مهام عمله بشكل طبيعي ضمن الجهاز الفني المعاون للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للقلعة البيضاء.

وشارك التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق في التدريبات، ليصبح لائقا من الناحية الطبية للعودة لمباريات الفريق في الفترة المقبلة.

ووضع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك برنامجا بدنيا خاصا للمثلوثي تحت قيادة أندريا فيليب مدرب الأحمال بالفريق لتجهيزه بالشكل الأنسب في الفترة الحالية.

ويخضع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص به بعد التعافي من فيروس كورونا.

وانتهى فتوح من التدريبات المنفردة بالجيمانزيوم، وأصبح لائقا للمشاركة في التدريبات الجماعية، إلا أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك طالبه بخوض تدريبات خاصة بالركض حول الملعب.

وعقد فيريرا جلسة سريعة مع اللاعب على هامش تدريبات اليوم السبت بملعب النادي، وأوضح له أن تدريبات الركض حول الملعب ستساعده على تحسين حالة التنفس بعد الانتهاء من المرحلة العلاجية.

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