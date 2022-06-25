ذا أثليتك: هاوارد ويب رئيسا للجنة الحكام بالدوري الإنجليزي

السبت، 25 يونيو 2022 - 18:19

كتب : FilGoal

هاوارد ويب - توتنام - مانشستر يونايتد - الدوري الإنجليزي 2009-2010

سيتولى الحكم السابق هاوارد ويب مهمة رئيس لجنة الحكام برابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين بداية من الموسم المقبل بحسب صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية.

وينطلق الدوري الإنجليزي موسم (2022-2023) يوم الجمعة 5 أغسطس عندما يحل أرسنال ضيفا على كريستال بالاس.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن هاوارد ويب سيتولى رئاسة لجنة الحكام برابطة الدوري الإنجليزي خلفا لمايك رايلي.

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وأضافت أن ريلي صاحب الـ57 عاما أنهى مهمته بعد مسيرة استمرت 13 عاما على رأس لجنة الحكام.

وأشارت إلى أن حل شكاوى الأندية المستمرة بشأن تقنية الـ VAR ستكون أهم مسؤوليات ويب هاورد.

وأدار هاوارد ويب 296 مباراة خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2003 و2014.

صاحب الـ50 عاما عمل كرئيسا للجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم وكذلك بالاتحاد الأمريكي عقب اعتزاله التحكيم عام 2014.

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هاوارد ويب الدوري الإنجليزي
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