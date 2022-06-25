ذا أثليتك: هاوارد ويب رئيسا للجنة الحكام بالدوري الإنجليزي

سيتولى الحكم السابق هاوارد ويب مهمة رئيس لجنة الحكام برابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين بداية من الموسم المقبل بحسب صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية.

وينطلق الدوري الإنجليزي موسم (2022-2023) يوم الجمعة 5 أغسطس عندما يحل أرسنال ضيفا على كريستال بالاس.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن هاوارد ويب سيتولى رئاسة لجنة الحكام برابطة الدوري الإنجليزي خلفا لمايك رايلي.

وأضافت أن ريلي صاحب الـ57 عاما أنهى مهمته بعد مسيرة استمرت 13 عاما على رأس لجنة الحكام.

وأشارت إلى أن حل شكاوى الأندية المستمرة بشأن تقنية الـ VAR ستكون أهم مسؤوليات ويب هاورد.

وأدار هاوارد ويب 296 مباراة خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2003 و2014.

صاحب الـ50 عاما عمل كرئيسا للجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم وكذلك بالاتحاد الأمريكي عقب اعتزاله التحكيم عام 2014.

اقرأ أيضا

الإسماعيلي ينسحب من كأس مصر

الكشف عن سبب إبعاد الأهلي عن الزمالك في كأس مصر

الأهلي يشكل لجنة لحصر خسائر نهائي أبطال إفريقيا

ماذا تقول اللائحة بعد انسحاب الإسماعيلي من الكأس؟