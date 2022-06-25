ذا أثليتك: لوس أنجلوس أتم اتفاقه مع جاريث بيل

يبدو أن جاريث بيل سيخوض تجربة جديدة بعيدا عن الدوريات الأوروبية وتحديدا بالدوري الأمريكي وفقا لصحيفة "ذا أثليتك" البريطانية.

ويعتبر النجم الويلزي لاعبا حرا بنهاية عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو.

وأوضحت الصحيفة أن بيل وافق على الانضمام لنادي لوس أنجلوس الأمريكي بداية من الموسم المقبل.

وأضافت أن بيل سينضم إلى لوس أنجلوس في عقد لمدة عام مع خيار التمديد لمدة 18 شهرا .

وشارك بيل مع ريال مدريد خلال الموسم المنصرم في 7 مباريات فقط وسجل هدف وحيد.

بيل غادر ريال مدريد الذي انضم إليه في عام 2013 وفاز معه بـ 5 بطولات دوري أبطال أوروبا و4 ألقاب في كأس العالم للأندية و3 ألقاب في الدوري الإسباني ومثلهم في كأس ملك إسبانيا.

وسجل بيل صاحب الـ32 عاما 106 هدفا وصنع 67 في 258 مباراة مع ريال مدريد.

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