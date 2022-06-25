مونت كارلو: الجزائري بلايلي مستمر في بريست الموسم المقبل

السبت، 25 يونيو 2022 - 13:36

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي بريست

يبدو أن رحلة الجزائري يوسف بلايلي مستمرة مع بريست الفرنسي خلال الموسم المقبل.

بلايلي انضم لصفوف بريست خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في عقد لمدة 6 أشهر فقط.

وأوضحت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أن بلايلي سيستمر ضمن صفوف بريست خلال الموسم المقبل.

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وأضافت أن الجناح الدولي الجزائري أعطى موافقة مبدئية على الاستمرار بقميص بريست وتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

صاحب الـ30 عاما شارك مع بريست خلال 13 مباراة وسجل 3 أهدف وصنه هدفين.

بلايلي انضم لبريست في صفقة انتقال حرعقب فسخ تعاقده بالتراضي مع قطر القطري.

وكان نجم منتخب الجزائر قد فسخ تعاقده من طرف واحد مع نادي أهلي جدة السعودي بسبب مستحقاته المتأخرة ومازالت شكوى الطرفين منظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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