ليكيب: أومتيتي قد يغادر إلى إيطاليا أو فرنسا

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن الوجهات المحتملة لصامويل أومتيتي مدافع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المدافع الفرنسي يدرس حاليا الخيارات المتاحة خلال الصيف الحالي لاقترابه من الرحيل عن برشلونة.

النادي الإسباني يود التخلص من اللاعب بسبب راتبه المرتفع، بينما يريد أومتيتي الرحيل بسبب عدم حصوله على دقائق كافية وخروجه من خطط تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بشكل كامل.

وفقا لليكيب فإن أومتيتي لديه خيارات متعددة للرحيل عن برشلونة خلال الصيف الحالي نحو إيطاليا أو فرنسا.

وترغب أندية أوليمبيك مارسيليا ونيس من فرنسا في ضمه، بينما يهتم كل من فيورنتينا، ولاتسيو، وروما بخدمات المدافع.

أومتيتي يرغب في حسم موقفه سريعا خلال الأيام المقبلة قبل بداية فترة إعداد برشلونة والعودة للتدريبات يوم 5 يوليو.

المدافع صاحب الـ 28 عاما كان قد انضم لبرشلونة في صيف عام 2016 قادما من ليون الفرنسي وبدأ اللاعب بشكل رائع قبل أن يتراجع مستواه بسبب إصابة تعرض لها على مستوى الركبة.

ولم يشارك أومتيتي مع برشلونة في الموسم الماضي سوى في مباراة واحدة فقط بسبب خروجه بشكل كامل من حسابات تشافي.