ليكيب: أومتيتي قد يغادر إلى إيطاليا أو فرنسا

السبت، 25 يونيو 2022 - 12:37

كتب : FilGoal

صامويل أومتيتي برشلونة أوساسونا الدوري الإسباني

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن الوجهات المحتملة لصامويل أومتيتي مدافع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المدافع الفرنسي يدرس حاليا الخيارات المتاحة خلال الصيف الحالي لاقترابه من الرحيل عن برشلونة.

النادي الإسباني يود التخلص من اللاعب بسبب راتبه المرتفع، بينما يريد أومتيتي الرحيل بسبب عدم حصوله على دقائق كافية وخروجه من خطط تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بشكل كامل.

أخبار متعلقة
وكيل باولو سوزا لـ في الجول عن تدريب مصر: شائعات مثلما حدث مع الأهلي سكاي ألمانيا تكشف عن 4 أسباب خلف رفض بايرن ضم رونالدو خبر في الجول – الاتفاق تم بين الزمالك ومدرب تشيلي.. وموعد وصوله إلى مصر طلائع الجيش: أمير مرتضى طلب الاجتماع معنا لكن لم يحدث الأمر.. وهذا بديل محمد بسام

وفقا لليكيب فإن أومتيتي لديه خيارات متعددة للرحيل عن برشلونة خلال الصيف الحالي نحو إيطاليا أو فرنسا.

وترغب أندية أوليمبيك مارسيليا ونيس من فرنسا في ضمه، بينما يهتم كل من فيورنتينا، ولاتسيو، وروما بخدمات المدافع.

أومتيتي يرغب في حسم موقفه سريعا خلال الأيام المقبلة قبل بداية فترة إعداد برشلونة والعودة للتدريبات يوم 5 يوليو.

المدافع صاحب الـ 28 عاما كان قد انضم لبرشلونة في صيف عام 2016 قادما من ليون الفرنسي وبدأ اللاعب بشكل رائع قبل أن يتراجع مستواه بسبب إصابة تعرض لها على مستوى الركبة.

ولم يشارك أومتيتي مع برشلونة في الموسم الماضي سوى في مباراة واحدة فقط بسبب خروجه بشكل كامل من حسابات تشافي.

صامويل أومتيتي برشلونة إيطاليا فرنسا
نرشح لكم
أثليتك: أرسنال يشعر بالاقتراب أكثر.. خطوة جديدة من أجل ضم رافينيا تقرير: خطوة واحدة تفصل جيمس رودريجيز عن بوتافوجو البرازيلي ماركا: ماريانو دياز يقرر الرحيل عن ريال مدريد مونت كارلو: الجزائري بلايلي مستمر في بريست الموسم المقبل سكاي ألمانيا تكشف عن 4 أسباب خلف رفض بايرن ضم رونالدو أولى صفقات العودة للدوري الإنجليزي.. نوتنجهام يعلن ضم تايو أونيي رومانو: خطوة تفصل أريولا عن الانتقال لـ وست هام بشكل نهائي خبر في الجول - اهتمام قطري مبدئي بـ أوباما.. و3 عروض لـ رزاق سيسيه
أخر الأخبار
أثليتك: أرسنال يشعر بالاقتراب أكثر.. خطوة جديدة من أجل ضم رافينيا 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: خطوة واحدة تفصل جيمس رودريجيز عن بوتافوجو البرازيلي 45 دقيقة | الوطن العربي
جميع وديات فرق أوروبا الكبرى استعدادا للموسم الجديد 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: ماريانو دياز يقرر الرحيل عن ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة ساعة | الكرة المصرية
مونت كارلو: الجزائري بلايلي مستمر في بريست الموسم المقبل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية السعودية: فيتوريا يرفض 4 ملايين يورو من النصر ويطلب الشرط الجزائي كاملا 2 ساعة | الوطن العربي
ليكيب: أومتيتي قد يغادر إلى إيطاليا أو فرنسا 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا 4 موسيماني: رحيلي عن الأهلي كان صادما.. وهذه رسالتي لمدربه القادم