طلائع الجيش: أمير مرتضى طلب الاجتماع معنا لكن لم يحدث الأمر.. وهذا بديل محمد بسام

كشف أحمد المهدي مدير الكرة في طلائع الجيش عن طلب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك الاجتماع به ولكن الأمر لم يحدث.

وبسؤاله عن مصير لاعبي فريقه مصطفى الزناري وعمرو السيسي وانتقالهما للزمالك أجاب عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "لا توجد أي جلسات تمت لأقول إن هناك أي شيء حدث من الزمالك معنا".

وأكمل "في مباراتنا مع الزمالك أمير مرتضى منصور قال نريد الاجتماع سويا ولكن ذلك الاجتماع لم يتم".

وعن فريقه قال: "لا نريد التفريط في اللاعبين بل نريد الحفاظ عليهم لدعم مشروع مدربنا طارق العشري".

وكشف "تحدثنا مع أحد الناديين من الأهلي والزمالك لضم لاعبين من صفوف واحد منهما".

وبسؤاله عن حقيقة إعادة حارس مرمى فريقه محمد بسام لمقدم تعاقده مع البنك الأهلي للانضمام للزمالك رد أحمد المهدي "هذا أمر خاص به ليس مباح لي الحديث في الموضوع".

وعن بديل محمد بسام الموسم المقبل قال: "عمر رضوان لدينا".

وينتهي تعاقد بسام مع طلائع الجيش خلال الموسم الجاري فيما يقضي عمر رضوان الموسم معارا إلى الإسماعيلي.

اقرأ أيضا:

"اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه لتدريب الأهلي

خاص – حقيقة تدريب روي فيتوريا لـ الأهلي

كاف يعلن خريطة بطولاته الكاملة في 2022-2023

تعرف على أفضل في الجولة 22 من الدوري