أولى صفقات العودة للدوري الإنجليزي.. نوتنجهام يعلن ضم تايو أونيي

أتم نوتنجهام فورست أولى صفقاته بعد العودة للدوري الإنجليزي الممتاز بضم تايو أونيي قادما من صفوف يونيون برلين الألماني في صفقة قياسية

وأعلن نوتنجهام ضم أونيي بعقد لمدة خمس مواسم.

وفقا للتقارير فإن الصفقة قد كلفت نوتنجهام 17.2 مليون جنيه إسترليني ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ النادي

المهاجم صاحب الـ 24 عاما شارك مع يونيون برلين خلال الموسم الماضي في 43 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 20 هدفا وصناعة 5.

اللاعب النيجيري كان قد خرج من فريق الناشئين بليفربول وخرج في أكثر من مرة على سبيل الإعارة قبل أن ينضم ليونيون برلين بشكل نهائي في بداية الموسم الماضي.

وسيحصل ليفربول على نسبة 10% من إجمالي الصفقة وهو ما يقارب الـ 2 مليون إسترليني بسبب بند في عقد بيع اللاعب للفريق الألماني.

أونيي هو أول صفقات نوتنجهام فورست خلال فترة الانتقالات الحالية ووفقا للتقارير فإن دين هيندرسون حارس مانشستر يونايتد سيكون ثاني الصفقات التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وعاد نوتنجهام فورست للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 23 عاما.

وكان نوتنجهام قد فاز في ملحق الصعود للدوري الممتاز على هدرسفيلد تاون بهدف دون مقابل.

وتعود المشاركة الأخيرة لـ نوتنجهام فورست لموسم 1998-1999.

نوتنجهام فورست سبق له تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة في 1977-1978.

وحقق نوتنجهام لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين عامي 1989-1979 و 1979-1980.

ولحق نوتنجهام فورست بالثنائي فولام وبورنموث إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن أندية نورويتش وواتفورد وبيرنلي هبطت إلى دوري الدرجة الأولى.

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