رومانو: خطوة تفصل أريولا عن الانتقال لـ وست هام بشكل نهائي

السبت، 25 يونيو 2022 - 10:39

كتب : FilGoal

ألفنوس أريولا

أصبح ألفونس أريولا حارس باريس سان جيرمان قريبا من الانضمام إلى وست هام بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الحالية وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشكبة سكاي سبورت إيطاليا.

وفقا لرومانو فإن الاتفاق الشفهي بين وست هام واللاعب على البنود الشخصية قد تم وسيعلن عن الصفقة بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل.

وتسير المفاوضات بين إداراتي وست هام وباريس سان جيرمان حاليا للاتفاق على التفاصيل النهائية من أجل حسم الصفقة.

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أريولا كان قد قضى الموسم الماضي معارا من باريس سان جيرمان إلى وست هام وأسهم في وصول الفريق إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي الذي كان يلعب خلاله بشكل أساسي إضافة إلى مباريات الكؤوس المحلية.

ويلعب أريولا مع باريس سان جيرمان منذ عام 2010 وخلال تلك الفترة خرج في 5 فترات إعارة إلى كل من لانس، وفياريال، وريال مدريد، وفولهام، ووست هام.

وقد يرحل اللاعب عن باريس سان جيرمان نهائيا للمرة الأولى خلال مسيرته.

وشارك أريولا مع وست هام خلال الموسم الماضي في 17 مباراة وحافظ خلالهم على نظافة شباكه في 8 مباريات وسكن مرماه 15 هدفا.

واحتل وست هام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وسينافس الفريق خلال بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

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