خبر في الجول – عقود احترافية لشباب الزمالك.. وإعارات في فريق الأمل

بدأ نادي الزمالك التحرك لإبرام عقود احترافية للاعبي فريق الشباب عقب تألقهم في الفترة الأخيرة.

وحسبما علم FilGoal.com فأن النادي سيتحرك في هذا الملف خاصة أن بعض اللاعبين وقعوا عقودا احترافية من قبل وتقترب من نهايتها من أجل الحفاظ عليهم.

كما ستتم إعارة أكثر من لاعب من فريق الأمل من أجل اكتساب الخبرات.

وتألق شباب الزمالك في الفترة الأخيرة في الدوري في ظل الإصابات التي ضربت الفريق.

وشارك سيف فاروق جعفر مؤخرا وسجل هدفا ضد الداخلية في دور الـ 32 من كأس مصر.

كما صنع يوسف أسامة نبيه هدفين للزمالك في آخر مباراتين ضد الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري.

وشارك سيد عبد الله نيمار الموسم الحالي في 5 مباريات بقميص الزمالك.

وأيضا شارك كل من ماجد هاني لاعب الوسط ومحمد طارق الظهير الأيمن وكذلك حسام عبد المجيد في مركز المدافع.

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