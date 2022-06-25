اسكواش - خماسي مصري في نصف نهائي بطولة السلسلة الختامية رجال وسيدات

اختتمت منافسات مرحلة المجموعات من بطولة السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم برياضة الاسكواش.

وتقام منافسات السلسلة الختامية في الفترة من 21 إلى 26 من شهر يونيو الجاري في مول العرب.

ويقام الدور الأول حتى مساء أمس الجمعة بتقسيم اللاعبين على مجموعتين في منافسات الرجال ومثله في السيدات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لنصف النهائي.

منافسات الرجال

حسم علي فرج لاعب وادي دجلة صدارة المجموعة الأولى بعد الفوز على محمد الشوربجي بنتيجة 2-0,

وجاءت نتائج الشوطين: 11-8 و12-10.

وانقض البيروفي دييجو إلياس على المركز الثالث بعدما فاز على مازن هشام بنتيجة 2-0.

وجاءت نتيجة الشوطين: 11-5 و12-10.

وفي المجموعة الثانية فاز الويلزي جويل ماكين على المصري طارق مؤمن بنتيجة 2-0.

وجاءت نتيجة الشوطين: 11-7 و14-12.

وحسم أمس كل من النيوزيلاندي بول كول والمصري مصطفى عسل تأهلهما للمركز الثاني.

مباريات نصف النهائي (السبت 25-6)

علي فرج × مصطفى عسل

بول كول × محمد الشوربجي

منافسات السيدات

حسمت الأمريكية أماندا صبحي بطاقة التأهل الأخيرة بعد الفوز على الإنجليزي جورجينا كيندي بنتيجة 2-0.

وجاءت نتائج الشوطين: 11-4 و11-4.

وعززت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تأهلها بالفوز على النيوزيلاندية جويل كينج بنتيجة 2-0.

وجاءت نتائج الشوطين: 11-6 و11-1.

وفازت الإنجليزية سارة جين بيري على المصرية روان العربي بنتيجة 2-1 بعدما قلبت تأخرها لفوز.

وجاءت نتائج الأشواط: 5-11 و11-8 و12-10.

نتيجة ارتقت بها الإنجليزية للمركز الثالث في الترتيب بعد تأهل نور الشربيني وهانيا الحمامي أمس الخميس.

مباريات نصف النهائي (السبت 25-6)

نوران جوهر × هانيا الحمامي

نور الشربيني × أماندا صبحي

تفاصيل دور المجموعات

وحال انتهاء المباراة بنتيجة 2-0 في دور المجموعات يحصد الفائز على 4 نقاط بينما الخاسر بلا رصيد من النقاط، أما في حال انتهاء اللقاء بنتيجة 2-1 يحصد الفائز 3 نقاط والخاسر نقطة واحدة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي وتقام المباريات حتى نصف النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بشوطين يفوز باللقاء.

وتهيمن مصر على لقب البطولة في أخر أربع نسخ على مستوى السيدات بينما على مستوى الرجال فتهيمن مصر على اللقب في آخر خمس نسخ.

وانطلقت منافسات السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم عام 1993 على مستوى الرجال، بينما منافسات السيدات انطلقت لأول مرة في 2011.

وتنظم مصر بطولة السلسلة الختامية للمرة الرابعة على التوالي، وكان الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر حصد النسخة السابقة.

اقرأ أيضا:

"اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه لتدريب الأهلي

خاص – حقيقة تدريب روي فيتوريا لـ الأهلي

كاف يعلن خريطة بطولاته الكاملة في 2022-2023

تعرف على أفضل في الجولة 22 من الدوري