تقرير: أرسنال يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لضم جيسوس

ذكر موقع "ذا أثلتيك" أن أرسنال توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس.

جابرييل جيسوس النادي : مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

وبحسب المصدر ذاته، فإن الصفقة ستتكلف 45 مليون جنيه استرليني.

ولم يتم الانتهاء من كافة التفاصيل، ولكن أرسنال وضع نفسه في موقع أفضل من بقية منافسيه لضم جيسوس.

ويبلغ المهاجم البرازيلي من العمر 25 عاما.

وكان جيسوس محاطا باهتمام من غريمي أرسنال في لندن، توتنام هوتسبر وتشيلسي.

أيضا روجت تقارير صحفية للمزيد من أسماء الأندية، مثل بوروسيا دورتموند الألماني. (طالع التفاصيل)

وشارك جابرييل جيسوس مع مانشستر سيتي الموسم الماضي في 41 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفا وصناعة 12 آخرين.

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