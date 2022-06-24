انتخاب فوزي لقجع رئيسا للاتحاد المغربي لكرة القدم لولاية ثالثة

انُتخب فوزي لقجع رئيسا لاتحاد الكرة المغربي لكرة القدم -الجامعة المغربية- لولاية ثالثة مدتها 4 سنوات حتى 2026.

وتولى لقجع المنصب للمرة الأولى في عام 2014، ونال ولايته الثانية في 2018.

وبحسب موقع "البطولة" المغربي تم انتخاب لقجع بالإجماع، بعد تقديمه كمرشح وحيد، خلال الاجتماع العام الذي احتضنه مركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة.

وقال لقجع في الاجتماع العام في تصريحات نقلتها صحيفة "المنتخب": "العام الجاري كان استثنائيا من خلال العمل الكبير الذي قامت به الأندية الوطنية والمنتخبات الوطنية، إذ أن الألقاب الإفريقية سنحصدها جميعها، كما أن المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة تأهل للمونديال، في انتظار الإنجاز الذي سيحققه المنتخب السيدات الأول كما أن المنتخب الوطني تأهل للمرة الثانية على التوالي لكأس العالم".

وأضاف عن منتخب المغرب "ليطمئن الجمهور المغربي، فأنا أتابع عن كثب المنتخب الوطني وأعدهم بأنه سيكون في المستوى في مونديال قطر 2022، كما أنني أعرف التفاصيل الدقيقة المحيطة بالفريق الوطني، وفي القريب العاجل سنتخذ القرار التقني المناسب".

ونجح منتخب المغرب في عهده بالتأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر.

وواصل "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) طلب من المغرب تنظيم حفل تتويج أفضل لاعب إفريقي لعام 2022، وأيضا باقي الجوائز. وهو الأمر الذي استجابت له الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم".

وضمت لائحة المكتب المديري الجديد للجامعة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة، وسعيد الناصيري رئيس الوداد الرياضي، وبوبكر الأيوبي الرئيس المنتدب لنادي الجيش الملكي.

وأسندت مهمة نائب أول للرئيس لحمزة الحجوي، ونائب ثاني لمحمد جودار، بالإضافة إلى محمد التيمومي، مولود أجف، عزيز بودربالة، وخليل الرويسي.

وشهد الاجتماع العام للجامعة، التصويت على التقريرين المالي والأدبي بالإجماع.

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